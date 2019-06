Kuuntele Kylähullut-podcastin uusi jakso: Kaustisen Päivi lypsää joka aamu 55 lehmää, mutta hän ei pidä kauramaitoa maitotilan kilpailijana

Kylähullut-podcastin kolmannessa jaksossa Saanan ja Sannin haastateltavana on maitotilayrittäjä Päivi Kaustinen (keskellä).

Maitotiloja on Suomessa nykyään noin 6 500, kun vielä vuonna 1990 maitotiloja oli yli 45 000. Tilakoko on kasvanut ja lehmät tuottavat nykyään paremmin, sillä maitoa on viimeisten 30 vuoden ajan tuotettu koko ajan yli kaksi miljardia litraa vuodessa.

Maitotilojen määrän odotetaan edelleen vähenevän. Kaustisella 55 lypsylehmän maatilaa ja perhearkea yhdessä miehensä ja neljän lapsensa kanssa pyörittävä Päivi Kaustinen valitsi maatalousalan rakkaudesta maahan ja eläimiin.

Tilalla on valtavasti työvaiheita, jotka eivät kaupasta maitopurkin ostajalle näy. Jaksossa Päivi kertoo niistä ja selittää mitä tarkoittaa lomittaminen, hieho ja millainen on lehmien Tinder.

Maidon kulutus on laskenut, mutta sitä tai kauramaitoa Kaustinen ei pidä alan suurimpana uhkana.

– Ulkomaalaiset juustot ovat uhka. Ulkomainen bulkkitavara polkee kotimaisen ruoan hintaa, muistuttaa Kaustinen.

Kylähullut on podcast, jota tekevät Perhonjokilaakson päätoimittaja Sanni Aho ja Seger Marketingin copywriter Saana Klemola. Jaksoissa keskustellaan maaseutuun liittyvistä teemoista haastateltavan kanssa tai kahdestaan. Uusi jakso ilmestyy lauantaisin.

Juhannuksen alla on luvassa jakso, jonka aiheena on parisuhteiden muodostus maalla. Jos sinulla on tuoreita kokemuksia, otamme vastaan lukijakirjeitä, joita saatamme nimettöminä lukea jaksossa. Jaa kokemuksesi tinder-treffeiltä tai lavatansseista: kylahullut@gmail.com

Kuuntele jakso KPK Median lehtien sovelluksesta tai esimerkiksi osoitteesta www.perhonjokilaakso.fi/podcast.