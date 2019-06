Valkeisjärven maastossa palaa – sammutustyöt käynnissä tiettömien taipaleiden takana



Lestijärvellä Valkeisjärven alueella on palokunta sammuttamassa maastopaloa. Hälytys tuli lauantaina hieman ennen kello 18:ta. Tulessa on noin hehtaarin kokoinen alue vaikeakulkuisessa maastoissa.

Päivystävän palomestarin mukaan suurin ongelma on, että palo on käytännössä tiettömien taipaleiden takana, ja sinne pääsy on mönkijöilläkin erityisen vaikeaa. Aarniometsän kaltaisessa maastossa paloa on taltuttamassa parisenkymmentä palomiestä. Palon on sytyttänyt todennäköisesti alueen yli mennyt ukkosrintama salamoineen.

Toimitus seuraa tilannetta.