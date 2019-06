Aallokkovaroitus sunnuntaina Perämeren kulkijoille – Kova tuuli ja aallokko mahdollisesti vaarallisia huviveneille ja pienille aluksille



Sunnuntaina Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan merenkävijöille on luvassa säävaroitus, tiedottaa Ilmatieteen laitos. Perämeren eteläosassa on voimassa kovan tuulen varoitus. Lounaistuuli puhaltaa iltapäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Myös Pohjanmaalla Merenkurkun merialueella on luvassa tuulta 13 metriä sekunnissa aamupäivästä alkaen. Kova tuuli voi olla vaarallinen huviveneillä kulkeville.

Perämeren pohjoisosaan on annettu kovan tuulen, 17 metriä sekunnissa, lisäksi aallokkovaroitus. Sunnuntai-illasta alkaen pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa aallonkorkeus voi ylittää 2,5 metriä. Aallokko on mahdollisesti vaarallinen huviveneille ja pienille aluksille.