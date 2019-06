Pääkirjoitus: Vastuunsa tuntevan seurakunnan luulisi tietävän rahavaransa – Rakentajat saavat suunniteltua pidemmän "kesäloman"



Keskustelu Ylivieskan kirkon rakentamisen ympärillä jatkuu kiivaana. Kirkkohallitus ja seurakunta ovat eri linjoilla siitä, onko suunniteltu uusi kirkko liian kallis vai ei. Kirkkohallituksen kollegion mielestä Ylivieskassa ei ole varaa runsaan 13 miljoonan euron kirkkoon. Ratkaisu tuli seurakunnalle ikävänä yllätyksenä viime viikolla.

Rakennustöiden alkaminen oli jo lähellä ja rakentajat pitävät nyt suunniteltua pitemmän "kesäloman". Hankkeiden äkilliset muutokset ovat tuttuja rakennusalalla, mutta Rave Rakennuksen edustaja Antti Rantala arvioi, että "kirkkohanke on tunnepuolella spesiaali". Lausunto varmasti kuvastaakin hyvin kirkon rakentamiseen liittyviä tunnelmia.

Kirkkohankkeen pysäyttäminen sai myös Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston ottamaan kantaa. Hiippakuntavaltuusto kiirehti lauantaina käsittelyn alkamista, jotta seurakunta saisi uuden kirkon poltetun tilalle. Ylivieskan kirkko tuhoutui kolme vuotta sitten tuhopolton seurauksena.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirkkohallituksen kielteisen näkemyksen taustalla oli kaksi seikkaa: seurakunnan talous ei kestä suunniteltuja kustannuksia. Ensimmäinen este on kuitenkin uusi kellotapuli. Jos kellotapuli rakennettaisiin kirkon viereen hautausmaalle, se vaatisi Museoviraston lausunnon ja täytäntöönpano-ohjeet. Museovirasto oli ripeä ja totesi maanantaina, että esteitä ei ole.

Viikonlopun sulattelun jälkeen kirkkoherra Eija Nivala arvioi maanantaina, että suunnitelmaa ei olla muuttamassa kirkkohallituksen vieraskollegion lausunnosta huolimatta. Seurakunnalla on käsitys, että asiaa aiotaan käsitellä kirkkohallituksen täysistunnossa elokuussa.

Olisiko uusi kirkko sitten liian kallis, jos yli 13 miljoonan kirkko rakennettaisiin? Kirkkoherran mukaan seurakunta pystyy selviytymään kustannuksista. Kuluja on jo karsittu muun muassa laskemalla kirkon harjan korkeutta. Kirkon suunnittelemisesta on syntynyt kustannuksia eikä niitä voi perua.

Virastokollegiolla ja seurakunnalla on erilaiset näkemykset siitä, millainen poistoaika kuluille olisi hyvä suunnitella. Vaikka 200 vuotta tuntuu pitkältä ajalta, ei kirkkoa ole järkeä rakentaa kovin lyhyellä tähtäimellä. On selvää, että kirkkohallituksella on sanansa sanottavana ja sieltä tulee myös euroja. Vastuunsa tuntevan seurakunnan luulisi ymmärtävän, mihin rahkeet riittävät.