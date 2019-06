Kärsämäki mukaan Aputori palveluportaaliin - jatkossa kaikki kärsämäkiset, Aputoria käyttävien kuntien ja kuntayhtymien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat löytyvät samasta portaalista



Kärsämäen kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että Kärsämäen kunta lähtee mukaan Oulun eteläisen alueella toimivaan Aputori palveluportaaliin.

– Jatkossa meidän kaikki yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, jotka on hyväksytty Aputoria käyttävien kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiksi löytyvät sieltä, Kärsämäen kunnansihteeri Tuukka Kuisma kertoo.

Aputori.fi -sivustolla voi etsiä palvelujen tuottajia ja vertailla eri palvelujen hintoja. Portaali sisältää sekä kuntien ja kuntayhtymien lukuun ostettavia että omarahoitteisia palveluja. Sinne ladataan kaikki palvelutuottajan luvan edellyttämät todistukset ja muut liitedokumentit, ja sitä kautta palveluntuottajat voivat antaa myös hoitopalautteen kunnille ja kuntayhtymille.

– Se toimii samalla kunnan palvelutuottajarekisterinä, Kuisma sanoo.

Kärsämäen kunnan liittymismaksu Aputori.fi -palveluportaalin käyttäjäksi on 500 euroa ja vuosimaksu vuodesta 2020 lukien 250 euroa.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Kärsämäen kunta ei myöskään nähnyt tarpeellisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Hankilannevalle rakennettavan tuulivoimahankkeen muutoksille.

Hankilannevan hankesuunnitelmaa on muutettu voimaloiden kokonaistehon ja maksimikorkeuden osalta. Tuulivoimapuiston yhteenlaskettu kokonaismaksimiteho on nostettu alle 30 MW:sta alle 45 MW:iin. Voimaloiden maksimikorkeus on nostettu 230 metristä 250 metriin.