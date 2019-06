Pääkirjoitus: Vesien rumilus vaanii lähistöllä – Valtaajat merellä ja maalla



Kurtturuusulle kyytiä ja lupiinille lähtö. Vieraat saattavat olla koreita, mutta niiden ei kannata antaa jäädä pihoihin ja puutarhoihin.

Pihoilta levinneet tienvarsien kaunistukset voivat olla pientareiden vallattomia valtaajia. Vieraita on monenlaisia, mutta kurtturuusu ja lupiini kuuluvat yhä laajenevaan joukkoon, joka on saanut Suomeen porttikiellon. Haitallisten lajien torjunta on kuitenkin jo monin paikoin mahdotonta ja parhaassakin tapauksessa haasteellista.

Vieraslajien kimppuun kannattaa käydä, kun tunnistaa porttikiellon saaneen. Torjuntakeinotkin kannattaa ottaa haltuun ennen kuin lähtee pihanvaltaajaa nitistämään. Parempi kuitenkin yrittää edes torjua kuin antaa haitallisten vieraslajien ottaa alueita pysyvästi valtaansa. Esimerkiksi lupiinia voi torjua niittämällä, mutta niittää täytyy tehdä pitkäjänteisesti vuodesta toiseen. Lupiinin torjujan täytyy olla ahkerana jo ennen kuin kasvi alkaa siementää. Keski-Pohjanmaalla jättipalsami on levittäytynyt erityisesti jokien varsille ja sen torjunta vaatii myös kitkentää, niittoa tai kemiallista torjuntaa vaikeimmissa paikoissa.

Vieraskoreus kannattaa unohtaa. Kauniskaan ei ole haitaton. Pihojen kaunistukseksi tuodut viherkasvit eivät ole ainoita haittaa tuottavia. Eläimiäkin on haittalistalla. Esimerkiksi vieraslajeihin kuuluvat supikoira ja piisami ovat torjuttavien joukossa.

Näkymättömissä leviää yksi haitallinen kuokkavieras. Veden alla se elää. Merellä tuo mustatäpläinen valtaaja on levittäytynyt yhä pohjoisemmaksi. Rumuus on katsojan silmissä, mutta harva mustatäplätokon ulkonäöstä on vaikuttunut. Mustaltamereltä laivojen painovesilastien mukana matkannut mustatäplätokko on levinnyt Pohjanlahdelle. havaintoja on jo vuosien takaa Raahen edustalta ja kesäkuun alussa mustatäplätokko napattiin Kattilankallan edustalta Oulun korkeudelta.

On vain ajan kysymys, koska mustatäplätokko tarttuu pyydykseen Kokkolassa tai Pietarsaaressa. Mustatäplätokko syö lähes mitä tahansa. Valtaajakala on aggressiivinen ja karkottaa alueeltaan muut pohjakalat, joten sen leviämisen hillintä on kaikkien kalastajien etu. Hyvin monenlaisissa lämpötiloissa ja suolapitoisuuksissa viihtyvä mustatäplätokkoa on varmasti tullut jäädäkseen.

Kannattaakin tarkkailla millainen vieras pyydykseen tarttuu.