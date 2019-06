Lukijan mielipide: Kuuluttaja tuntee lajin ja palvelee yleisöä – Puolueettomalla asialinjalla pelistä peliin



Toimitsijatehtävissä olevista on pulaa, niin tuomareista, pelikirjureista kuin kuuluttajista. Pesäpallokuuluttajan tehtävää ei tunneta varsin hyvin. Kuva kuuluttajasta tulee esiintymisen perusteella. Pesäpallokuuluttajan tehtävä ei ole varsinaisesti selostaa peliä, vaan kuuluttaa olennaiset pelikentällä tapahtuvat asiat. Tehtävänä on lukea myös mainokset, jotka ovat osa kuuluttajan työtä. Kuuluttajan työ on vähän kuin toimittajan työtä: tehtävänä on esimerkiksi ottaa selvää joukkueen historiasta, pelaajista ja niiden tilastotiedoista. Muistiinpanot on siis hyvä olla. Kuuluttajan on hyvä selvittää pelaajien kasvattajaseurat ja tuoda esille myös pelaajien vahvuudet.

Kuuluttaja toimitsijana on ehdottomasti puolueeton: kuuluttaja ei ota kantaa tuomariston ratkaisuihin, esim. ei voi sanoa, että pallo heitettiin katsomosta. Kaikenlainen manipulointi, vastustajan provosoiminen tai ärsyttäminen kommenteillaan ei kuulu asialliseen kuulutukseen. Hyvä kuuluttaja antaa hyvistä suorituksista palautetta myös vierasjoukkueelle. Kuuluttajan on hyvä olla kohtelias ja toivottaa pelin alussa joukkueen ja sen kannattajat tervetulleiksi pelikentälle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikkein mielenkiintoisinta on ollut aurinkoisella ja lämpimällä kelillä ja ei tuule, kuuluttaa kentän pinnalla kotipesän vieressä. Siinä aistii pelin kulun ja kuulee mitä kotipesän kaarella esimerkiksi pelaajat keskustelevat lukkarin kanssa. Kommentit ovat usein kuittailevia ja humoristisia, mutta on ylilyöntejäkin ja karkeaakin kielenkäyttöä. Kenttäkuuluttajan etuna on se, että epäselvissä tilanteissa kuuluttaja voi ”singahtaa” pelituomarin luokse. Tämä palvelee yleisöä, koska epäselvissä tilanteissa yleisö haluaa tietää, miten tuomaristo tulkitsi tilanteen ja miten tilanne jatkuu. Tämä on myös tärkeä viesti myös pelaajille.

Kuuluttajasta on apua monella tavalla myös tuomaristolle esim. kuinka monta paloa on ja onko kyseessä viimeinen lyöjä. Peli on nopeutunut ja monille katsojille helpottaa kuuluttajan selkeä ääni ja olennaisten tapahtumien kuuluttaminen. Osa katsojista ei tunne kaikkia tuomareiden käsimerkkejä, joten kuuluttajan tulee ehdottomasti hallita ne. Tuomarina toimimisesta on paljon hyötyä kuuluttajatehtäviin. Vimpelin kuuluttajat ovat saanet hyvää mainetta asiallisuudestaan, puolueettomuudestaan ja ennen kaikkea siitä että peliä ei häiritse musiikki. Tyyli on aina 60-luvulta lähtien ja niistä pidetään Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla kiinni. Valitettavasti musiikin käyttö jopa lyöntisuorituksen aikana ihmetyttää.

Pelin aikana on hyvä kertoa muiden otteluiden tilanteista ja myös yleisömäärän. Mainoksia siis luetaan ja nykyään varsin paljon. Jos tulee pelikatkoja, esim. loukkaantuminen tai aikalisä, luetaan usein mainoksia. Pelitauolla on kehitetty monenlaista toimintaa.

Kun peli päättyy, kuuluttaja kertoo palkitut pelaajat, kiittää yleisöä ja tuomareita. Edelleen kuuluttaja kertoo seuraavan pelin ajankohdan. Pelin jälkeen miesten superpesiksessä on pakollinen lehdistötilaisuus, jossa on molempien joukkueiden pelinjohtajat, parhaana palkitut, tuomaristo ja lehdistö. Peliä käydään läpi kommentteineen vajaassa 10 minuutissa. Kuuluttaja usein myös pitää lehdistötilaisuuden ja ne ovat youtubessa katsottavissa.

Tänä päivänä on annettu yhä enemmän palautetta kuulutuksista. Pesäpallon keskustelupalstoissa on otettu kantaa eri kenttien kuulutustyyleihin.