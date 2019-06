Puukauppa jatkuu tasaisena



Pohjois-Suomen puukauppaa tasaantui toukokuussa edellisvuoden tahtiin, toukokuun loppuun mennessä puukauppaa käytiin kolmen miljonaan kuutiometrin edestä. Pohjois-Pohjanmaalla kauppa jäi hieman viime vuoden lukemista ollen reilut 1,5 miljoonaan kuutiometriä.

Kotimaan puumarkkinakehitys on kesäkuun alkupuolella jatkunut muuttumattomana. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan arvion mukaan tällä hetkellä parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille. Heikko sahatavaran markkinatilanne on heijastunut tukin kysyntään.

Puun tuonti on edelleen kasvanut, samoin kuin raakapuun vienti, jolla on onnistuttu paikkaamaan kotimaan supistunutta kysyntää. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala jatkaa edelleen puun vientikauppatoimintaa tasapainottaakseen puunhintakehitystä.

Puunhinnat ovat tukin osalta laskeneet viime vuoden huippuluvuista, mutta ovat edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla jos verrataan viime aikoina toteutuneita kauppahintoja vaikkapa vuoden 2017 hin-tatasoon. Kuitupuun hintataso on edelleen jatkuvassa nousussa.