Tapani Postilan kolumni: Filmit poikki yöttömän yön auringossa

Kesä on kuin elokuva. Kaikille löytyy suvesta kyllä nähtävää ja koettavaa, jos viitsii tarjontaa haravoida. Täytyy vain haluta ja lähteä elämään kesää paikan päälle. Tarjolla on kulttuuria, urheilua, hulluttelua ja aivan jotain muuta.

Kukapa ei pitäisi elokuvista? Vuonna 1986 muutama elokuva-aktivisti sai älynväläyksen järjestää festarit kaukana napapiirin pohjoispuolella. Tuolla sääskien ja porojen valtakunnassa. Elävän eksotiikan ytimessä. Lapissa, jossa aurinko ei suostu kesällä jättämään taivasta rauhaan edes yöksi.

Vuosikymmenet ovat kuluneet. Kesän kattauksessa on festivaaleja ja Festivaaleja isolla F:llä. Oman festivaalirankkauksen ykkösenä on ja pysyy kotoisa Sodankylän elokuvajuhlat – The Festivaali. Jonnet eivät muista, mutta jotkut olivat jo ensimmäisellä, kotikutoisella elokuvan ympärille rakennetulla festarilla.

Nuoruusvuosien jälkeen toimittajan työ teki festarit tutuiksi myös syvemmältä, katsojien sekä järjestäjien näkökulmasta. Elokuviakin tuli katsottua entistä enemmän, ja kansainvälisiä elokuvaohjaajia haastateltua. Viime vuosituhannen viimeisenä vuonna Pelkosenniemen kuuluisin rokkari Andy McCoy vieraili myös festareilla esittelemässä omaa elokuvaansa, ja juttukeikka jäi lähtemättömästi mieleen. Voi sanoa, että eivät ole pelkosenniemeläiset turhaan pystyttäneet patsasta Hulkon Antille.

Nyt on elokuvien aika. Filmit pyörivät jälleen tällä viikolla. Omat käynnit yöttömän yön juhlilla ovat viime vuosina jääneet valitettavan harvinaisiksi. Paikallisten nohevasti nimeämä filmit poikki -festivaali on kuitenkin voimissaan. Jollakin voi filmikin katketa kovassa menossa, mutta suurelle joukolle pääasia on elokuvien maailma hyvässä seurassa.

Hetkeksi vielä vuoteen 1986. Elokuvat olivat jo pääosissa, mutta muutakin löytyi. Täytyy myöntää, että omat ensimmäiset elokuvafestivaalit painottuivat musiikilliseen puoleen. Olihan silloisille festareille tulleen paikallisnuorison iloksi tullut soittamaan Juice bändeineen ja muitakin kotimaisia aikansa kovia muusikoita.

Yhtään elokuvaa en ehtinyt katsomaan ensimmäisillä festareilla, mutta seuraavilla kerroilla elokuviinkin jo ehdin. Tämä kesä jää jälleen välistä, mutta jospa seuraavilla festareilla katsoisi elävää kuvaa taas kotoisilla festareilla.

Tunnen myös pari paikallista iki-festaristia, jotka eivät jätä tapahtumaa yhtenäkään kesänä väliin. Heidän mottonsa on: "Mukana vuodesta 1986, mutta ei takana yhtään katsottua elokuvaa festareilla."

Elokuvan arvoisia persoonia.