Ylivieskassa käynnistetään uusien koulujen nimikilpailu – uudet nimet julkistetaan syksyllä



Ylivieskassa on käynnistetty kahden uuden koulun nimikilpailu. Lukuvuoden 2021-2020 alkuun Ylivieskaan on valmistumassa kaksi perusopetuksen koulua, joista toinen sijoittuu Taanilan alueelle Ouluntien varteen ja on yhtenäiskoulu noin 400 oppilaalle, toinen puolestaan Kaisaniemen alueelle Jokirannan koulun tilalle noin 500 yläkoululaisille.

Ehdotuksia koulujen nimiksi voi jättää viimeistään maanantaina 26. elokuuta asti sähköpostitse osoitteeseen kouluhankkeet@ylivieska.fi tai kirjallisesti koulutoimistolle, Vierimaantie 3.

Nimiehdotusten mukaan yhteystiedot eli oma nimi sekä puhelinnumero.

Nimiehdotukset käsittelee elokuun lopussa raati, johon kuuluvat sivistyslautakunnan ja nuorisovaltuuston jäsenet sekä sivistysjohtaja Kai Perttu, Jokirannan koulun rehtori Paula Hartikainen ja apulaisrehtori Kari Krook sekä Katajan koulun rehtori Risto Oja. Raati tekee kilpailuun jätettyjen nimiehdotusten perusteella sivistyslautakunnalle ehdotukset koulujen uusista nimistä. Sivistyslautakunta päättää koulujen nimet syyskuun kokouksessaan.

Kilpailuun jätetyt ehdotukset eivät ole raatia sitovia, vaan raati voi niiden perusteella hahmotella uusia nimivaihtoehtoja. Kummankin koulun osalta nimeen ensisijaisesti tai voimakkaasti vaikuttanut nimiehdotus palkitaan 50 eurolla. Mikäli samanlaisia palkittavia ehdotuksia on useampia, palkittava arvotaan.