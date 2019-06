Minna Mustosen kolumni: Mukamaste parasta aikaa

Kevään ja alkukesän aikana olen tavannut useita juuri koulusta valmistuneita, koulunsa tältä erää päättäneitä nuoria. Jokaiselle valmistuneelle sydämen pohjasta onnea ja kaikkea hyvää tulevalle. Suuri on rutistus takana ihan jokaisella koulunsa päättäneellä, sitä ei käy kiistäminen. Jokainen onnittelu on paitsi ansaittu, myös sydämestä tarkoitettu, ei siinä mittään.

Se mikä hiukkasen pistää mietityttämään, on tyypillisesti nuorelle heitetty sanonta: Elät juuri nyt elämäsi parasta aikaa, ota siitä kaikki irti.

– Jaa-a, mitenkähän tuo on? Elääkö kuitenkaan jokainen nuori ja vasta valmistunut todellakaan elämänsä parasta aikaa?

Rehellisesti sanottuna ja yhtään asiaa liioittelematta, itse elin aikuisuuden kynnyksellä nippa nappa parikymppisenä, elämäni kurjinta ihan sellaista paskinta aikaa ikään. Epävarmuus tulevasta, olevasta ja menevästä, oli todellakin läsnä. Monessa piti mukana olla, mutta rahkeita oikein minkään asian päättämiseen ei ollut ainakaan omassa takataskussa. Yhtään narraamatta, näin jälkeen päin ajatellen, ei ehkä olisi tarvinnut olla niin suuna päänä kaikissa asioissa lausuntoja antamassa. Toisaalta, minkä sanoin sen sanoin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Onneksi kukaan ei minulle tullut sanomaan ( tai en ainakaan muista, että olisi sanonut), että eläisin elämäni parasta aikaa. Olisi saattanut tulla mieleen, että jos tämä on todellakin sitä parasta aikaa, niin kuinkahan kamalaksi se kamalin aika voikaan muuttua.

Milloin sitten on se ihmisen paras aika?

Todennäköisesti se on näkökulmakysymys. Mäkihyppylegenda Matti Nykänen taisi sanoa, että elämä on ihmisen parasta aikaa. Minä väitän, että näin viidenkympin paalun häämöttäessä ihan nurkan takana itse elän parasta aikaa. Kieltämättä se ensin kylmäsi, kun huomasi uutisoinnissa, että oman ikäluokan edustajat ovat automaattisesti kategorisoitu keski-ikäisiksi. Toisaalta mukaan on tullut aimo annos armollisuutta jos ei muuta niin itseä kohtaan.

Ja voihan se olla niinkin, jotta se elämän paras aika on vasta tulossa. Sanoipa eräs ystäväni jo vuosia sitten, että miten kaikki hyvännäköiset täyttää viisikymmentä. Tiedä häntä onko se niin, mutta vaikkei viisikymmentä ole uusi kolmekymmentä, ei iän karttumisen tarvitse olla mitenkään pelottavaa. Eikä toisaalta nuoruuden tarvitse olla sitä parasta aikaa.

Lohduksi ja evääksi kaikille: Elämän paras aika on vasta tulossa.