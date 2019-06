Juha Savelan kolumni Huuhkajien EM-karsinnoista: Pallo pyörii oikeaan suuntaan

Nyt jos koskaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella on sauma toteuttaa futisväen ikiaikainen haave ja päästä arvokisojen lopputurnaukseen. Kesäkuun alussa Huuhkajat teki sen mitä piti: voitti oikeat pelit. Bonuksena vielä muissa peleissä pallo pomppi oikeaan suuntaan.

Nyt ollaan tässä. Karsintojen kesätauon koittaessa Suomen mahdollisuudet päästä vuoden 2020 EM-kisoihin näyttävät realistisilta, eikä miltään utuisilta haavekuvilta. Aika messevässä tilanteessa jalkapalloväki pääsee odottelemaan syyskuuta, kun Kreikka ja Italia tulevat vieraisille.

Parasta tilanteessa on, että Huuhkajat on rakentanut itse itselleen kaikkien aikojen momentuminsa. Peli näyttää hyvältä ja joukkue vaikuttaa yhtenäiseltä. Pelitapa toimii, kun kaikki sitä toteuttavat. Kaiken kruunuksi sekä hyökkäykseen että puolustukseen löytyvät selkeät johtotähdet. Hyökkääjä Teemu Pukin maalivire kestää pelistä toiseen, maalivahti Lukas Hradecky taas luo torjunnoillaan luottoa koko puolustukseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kentällä pelaa yhtenäinen joukkue, joka on enemmän kuin osiensa summa. Vaikka tiukimmat futisfanit eivät vertausta sulata, väistämättä tulee mieleen keväällä kiekkokultaa voittanut leijonalauma.

Keskipohjalaisseurojen kasvattejakin on ollut Huuhkajien karsintasaavutusta rakentamassa. Lauantaina Bosniaa vastaan avauksessa pelanneet Petteri Forsell ja Simon Skrabb täyttivät paikkansa. Reservissä on vielä Pietarsaaressa ensioppinsa saanut Roman Eremenko, joka on myös maajoukkueen käytettävissä, kunhan toipuu lonkkavaivoistaan.

Tosin keväällä karsinnoissa maajoukkueen peli on kulkenut niin hyvin, että Eremenkosta voi tällä hetkellä perustellusti heittää kysymyksen: uhka vai mahdollisuus?

Siinä on yksi asia, jota päävalmentaja Markku Kanerva joutuu puntaroimaan maajoukkueen kesätauolla.

Kun suomalaisen jalkapallon karsintahistoria on mitä on, pessimismin peikko koputtelee olkapäällä, mutta siitä huolimatta tilanne EM-kisojen suhteen näyttää toiveikkaalta.

Peleistä neljä on pelattu, kuusi jäljellä. Ei, kisapaikkaa ei ole vielä voitettu, mutta aika usein tässä vaiheessa Suomen jalkapallomaajoukkue on karsinnat jo hävinnyt. Tässä suhteessa tilanne on parempi kuin koskaan aiemmin.

Varapatruunana on olemassa vielä Kansojen liigan pudotuspelit. Mikä parasta, voi olla, ettei varapatruunaa edes tarvita.

Nyt voi hyvällä syyllä sanoa, että eteenpäin on menty.