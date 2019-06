Pääkirjoitus: Tutut brändit kiinnostavat lukijoita – Keskipohjanmaatakin luetaan usein älypuhelimella



Verkon asema uutislähteenä vahvistuu. Myös blogien ja sosiaalisen median suosio kasvaa. Suomalaisten mediankäyttö on muuttunut viime vuosina reippaasti. Samalla ihmisten ajankäyttö ja elämätavat ovat hyvinkin erilaisia kuin aikaisemmin.

Painettuja lehtiä luetaan ja tilataan edelleen, mutta digitilausten määrä kasvaa tasaisesti. Keskipohjanmaan lukijoista moni lukee sekä paperista lehteä että digitaalista näköislehteä. Digilehti on lukijapalautteen mukaan kätevää esimerkiksi mökillä tai matkoilla, kun kotona turvaudutaan painettuun versioon. Yhä enemmän on myös pelkän digilehden lukijoita.

Media-alan tutkimussäätiön ja Medialiiton uuden kasvun johtaja Noora Alanne kertoo, että suurin osa suomalaisista seuraa sekä painettua että verkkomediaa, vaikka verkon suosio kasvaakin.

Suomalaisilla uutisbrändeillä on edelleen arvoa. Se tarkoittaa sitä, että lukijoille on merkitystä uutisten lähteellä. Kun ihmiset lukevat Keskipohjanmaata ja tuntemiaan paikallislehtiä, he menevät verkkosivuille tai mobiilisovellukseen pääosin suoraan. Monissa maissa uutisväylänä ovat sosiaalinen media, uutisportaalit tai hakukoneet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ikä vaikuttaa siihen, mikä uutislähde kiinnostaa. Nuorimmissa ikäryhmissä videoiden jakamiseen keskittynyt Youtube on kasvattanut suosiotaan yhteisöpalvelu Facebookin rinnalla.

Tuttuihin brändeihin liittyy luottamus. Suomalaiset luottavat tutkimuksen mukaan yleisemmin uutisiin kuin minkään muun kyseiseen tutkimukseen osallistuneista maista (Digital News Report). On äärimmäisen tärkeätä, että lukijat luottavat toimitettuun sisältöön ja vuorovaikutus toimituksen ja asiakkaiden välillä toimii. Yhtä tärkeätä on oppia erottamaan journalistin sääntöjä ja muita eettisiä arvoja noudattavat uutiset valeuutisista tai yksinkertaisesti huonosti tehdyistä uutisista.

Julkaisutapoja on nykyään hyvin monenlaisia. Myös Keskipohjanmaa julkaisee painetun lehden lisäksi digitaalisia sisältöjä, joita luetaan yleisesti älypuhelimen kautta. Yhä tavallisempaa on kertoa asioista videoiden välityksellä. Uusimpana tapana esittää sisältöjä ovat podcastit, äänitallenteet, jotka tuntuvat kiinnostavan myös keskipohjalaisia ihmisiä. Sisällöt ratkaisevat, mutta ihmiset päättävät, miten haluavat sisältönsä nauttia. keskipohjanmaatakin luetaan usein älypuhelimella.