Toholammin Tynnyrikallionevalla syttynyt maastopalo on saatu sammutettua – Palanut alue on rajattuna



Toholammin Tynnyrikallionevalla turvetuotantoalueella syttynyt maastopalo on saatu sammutettua. Jälkisammutustyöt loppuivat kello 17 aikaan. Palanut alue on alaltaan 20x100 metriä. Alue on tällä hetkellä rajattuna, sillä kyseessä on turvealue.

Palo luokiteltiin heti alkuun suureksi. Sammutustöihin osallistui parisenkymmentä henkeä Ullavan, Kaustisen, Vetelin ja Sievin paloasemilta.

Tynnyrikallioneva sijaitsee Toholammilta Ullavantietä Kaustisen suuntaan.

Hälytys palopaikalle tuli hiukan ennen puoli kahta torstai-iltapäivällä.

Uutista päivitetty klo 18.50 tiedoilla palon sammuttamisesta.