Sievin sudelle myönnetty poistolupa – uusia havaintoja ei ole tehty



Sievissä viime viikolla koiranulkoiluttajia lähestyneelle sudelle on Oulun poliisi myöntänyt poistoluvan. Lupa myönnettiin maanantaina sillä perusteella, että susi on käyttäytynyt poikkeavan pelottomasti ihmisten läheisyydessä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Lupa on voimassa Sievin kunnan alueella kolmen viikon ajan.

Poliisi on pyytänyt suden poistoon virka-apua Sievin riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-avulta. Sen yhteyshenkilöiden mukaan kyseistä sutta ei ole löydetty. Etsinnät jatkuvat, mutta sulan ja kuivan maan oloissa tehtävä ei ole helppo. Jos kyseessä on nuori vaeltava uros, se on saattanut siirtyä jo hyvinkin kauas Sievistä.

Susi seurasi perjantaina muun muassa 13- ja 10-vuotiasta tyttöä, jotka olivat lenkillä kolmekuisen koiranpennun kanssa. Sieviläinen-lehden mukaan susi oli tullut hyvin lähelle ja seurannut tyttöjä heidän pyrkiessään pakoon lähistön taloihin.

Sama susi seurasi myös koiraa ulkoiluttanutta naista. Viimeisimmät havainnot sudesta on poliisin mukaan tehty 10. kesäkuuta.

