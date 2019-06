Pääkirjoitus: Yritysmaailma tarvitsee hyvät lentoyhteydet Kruunupyystä – Mitä vaikutuskeinoja on vielä käyttämättä?



Kokkolan ja Pietarsaaren lentojen tilanne puhuttaa. Eri tahoilla on huoli siitä, jos lentoliikenne Kokkolan seudulla hiipuu tai loppuu. Lyhyesti sanottuna kiperimmät kohdat ovat aikataulut. Helsingistä saapuvaa aamulentoa ja myöhäisempää Helsinkiin lähtevää lentoa ei ole saatu järjestettyä. Kruunupyystä Helsinkiin lennetään Tornion kautta, mistä seuraa matka-ajan piteneminen. Myös monet lentojen peruuntumiset ärsyttävät.

Tukholman lentoa haikailevat Ruotsiin sukuloimaan menevät ihmiset yhtä paljon kuin liike-elämä.

Elinkeinoelämä on harmissaan siitä, että työmatkat takkuilevat ja jatkolennot eivät aikataulujen vuoksi välttämättä toimi. Enemmän kuin harmistusta aiheuttaa takaraivossa jyskyttävä huoli siitä, mikä on koko lentoliikenteen kohtalo. Siirtyvätkö matkustajat juniin ja valitsevat Vaasan lennot. Keskipohjanmaan tietojen mukaan taksitkin ovat havainneet, että Vaasan kentälle asiakkaiden vieminen on lisääntynyt.

Lentoyhtiöt miettivät tarkkaan ennen kuin tekevät mitään ratkaisuja, kentän liikenneyhteyksistä ja aikatauluista vastaavan lentohalliyhtiön toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman kertoo Keskipohjanmaalle.

Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosekin toimitusjohtaja Anne Pesola pitää tilannetta huolestuttavana. Keskipohjanmaan haastattelussa Pesola toteaa, että tilanne vaikuttaa matkailijoiden ja yritysten toimintaan. Peruuntumiset ja Vaasan ohjaukset murentavat luottamusta lentoyhteyksiin.

Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kontiainen muistuttaa, että Boliden on kansainvälinen firma ja matkoja pitää pystyä tekemään molempiin suuntiin, ja yhteyttä Tukholmaankin tarvitaan.

On selvää, että lentoyhtiöt miettivät polttoaineen hintaa, ilmastokeskustelun vaikutuksia ja kotimaan matkailun vähenemistä.

Monet ihmiset kulkevat mielellään junalla, mutta yrityselämä tarvitsee sujuvat lentoreitit ja jatkoyhteydet maailmalle pystyäkseen toimimaan. Pahimmillaan lentoyhteyksien puute vaikuttaa siihen, haluaako jokin yritys toimia tällä seudulla. Nyt onkin syytä miettiä, mitä vaikutuskeinoja on käyttämättä asian hoitamiseksi.