Riikka Savela: Naispelaajien määrä kasvaa koko ajan

Olen pitkään huomannut, että videopelien pelaamiseen liittyy usein jonkinlainen kielteinen mielleyhtymä. Videopelien pelaajia pidetään usein lapsellisina tai epäsosiaalisina, ja pelien pelaamiseen suhtaudutaan paljon paheksuvammin kuin esimerkiksi elokuvien katsomiseen. Nämä kaksi asiaa eivät ole niin erilaisia. Pelejä voisi itse asiassa pitää paljon interaktiivisempana.

Yritän yleisesti olla kiinnittämättä huomiota stereotypioihin, mutta videopeleihin liittyen yksi asia on jäänyt vaivaamaan. Erittäin monet ihmiset tuntuvat olettavan, että vain miespuoliset henkilöt pelaavat pelejä, tai ovat hyviä niissä. En ymmärrä, mistä tämä käsitys tulee, koska suurin osa naisystävistäni pelaavat videopelejä. Kyse voi olla ystäväpiiristäni, mutta videopelit eivät kuulu vain miehille – eivät ainakaan enää.

Pelaan Playstation-pelejä, ja aloitin harrastuksen ala-asteella. Yksi ensimmäisistä peleistäni oli japanilaisen Square Enix-yhtiön Final Fantasy X. Englannin kieli ei vielä seitsemänvuotiaana sujunut hyvin, joten en ymmärtänyt juonta täydellisesti. Tästä huolimatta pelin juoni, hahmot, taistelujärjestelmä ja tunnelma jäivät mieleeni.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokemukseni mukaan japanilaiset roolivideopelit ovat naispelaajien suosikkeja. Isona syynä tähän on juonen tärkeys. Pelien hahmoihin ja tarinankerrontaan painotetaan japanilaisissa peleissä enemmän kuin länsimaisissa peleissä. On mukavaa, kun pystyy samaistumaan hahmoihin, joilla pelaa. En käsitä, miksi panostaisin montakymmentä tuntia peliin, jonka juonesta en välittäisi.

Makukysymys tämäkin on, ja puhun vain kokemukseni perusteella. Voin kuitenkin sanoa, että videopelien kuluttajat eivät ole enää vain miehiä – jos tilanne oli tällainen alunperinkään.

Pelaamisen kielteisistä mielleyhtymistä vielä sen verran, että kaikki tuntemani pelaajat, sukupuolestaan huolimatta, ovat täysin toimivia yhteiskunnan jäseniä, jotka joko opiskelevat tai työskentelevät.

Epäsosiaalisuus taas on hankalampi väite. On totta, että monet pelaajat ovat sisäänpäinkääntyneitä, ainakin oman kokemukseni mukaan. Mutta ainakin minua ja ystäviäni juuri pelaaminen on auttanut sosiaalistumaan. Yhteisöjen kautta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa, eikä edes vain pelin merkeissä.

Yleistäminen on erittäin helppoa. Myös omat vastaväitteeni ovat yleistämistä. Todennäköisesti tilanne on muuttumassa. Pelaamisesta tulee koko ajan yleisempää, ja myös naispelaajia on yhä enemmän.