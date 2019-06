Minna Mustosen kolumni: Otsarillit on ihan ok

Viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa on ilakoitu otsarillien kustannuksella. Oikeammin sanottuna niiden ihmisten kustannuksella, jotka pitävät silmälaseja otsallaan. Täytyy sanoa, että minä ymmärrän täydellisesti otsarillejä, itsekin kaipaan osa-aikaisille silmälaseille järkevää paikkaa.

Niin se vain käy aina yllättäen, ikääntyminen ja ikänäön kiinniottaminen. Pari vuotta sitten kävin optikolla, kun olivat kirjaimet näyttöpäätteellä muuttuneet kummallisen pieniksi, eikä lehden luku onnistunut, muuta kuin käsivarren mitan päästä. Veistelin optikolle, että nyt on tainnut käydä niin, että ensin meni ulkonäkö ja nyt meni ”lähelle näkö”. Kiusallisen hiljaisuuden laskeuduttua tutkimushuoneeseen ymmärsin, että taisin olla sille päivälle vähintään kuudes vitsinikkari saman aiheen kimpussa. Niin tai näin diagnoosiksi sain ikänäkö ja parit silmälasit tilaukseen.

Silmälasien käyttö ja sen oppiminen aikuisiällä onkin tenkkapoo. Laseja kun ei tarvitse käyttää ja oikeastaan ei voikaan käyttää koko aikaa. Nimittäin kauaksi näkee selvemmin ilman laseja, mutta likelle vain sumeasti laseitta. Toisaalta autoa ei voi ajaa lasit päässä, koska väsyneenä karsastava silmä lähtee kiertymään omille teilleen, mikäli lasit ovat liian kauan paikoillaan. Hankaluus kierroksia lisää se, mikäli haluaa käyttää aurinkolaseja.

Minne siis laittaa silmälasit silloin kun niitä ei käytä?

Jos olisin kalju tai edes siistitukkainen voisi lasit nostaa rennosti ja katu-uskottavasti otsalle. Pehkopäänä moisesta ei voi edes haaveilla, sillä hiuksissa on yleensä kaikenlaista. Vähintään kikkuroista löytyy hiuslakkaa ja männynoksia, että silmälaseista ei läpi näe, mikäli ne on erehdyksissä otsalleen hiuksiinsa huolettomasti nostanut. Paidankaulukseenkaan niitä ei viitsi roikkumaan laittaa ja sankoihin kiinnitettävät ketjut on mummoa. (ehkä näin mummona voisi tietysti jo kokeilla).

Osa-aikaisten silmälasien käyttöä opetellessa jokainen tietää, että laseja löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Niitä on löytynyt jääkaapista, postilaatikosta ja jopa uimapuvun sisäpuolelta takapuolen kohdalta (älkää kysykö enempää). Eivätkä kaikki silmälasit löydy takaisin enää koskaan, missä lie?

Olenkin salaa haaveillut, että jos minä olisin kalju ja voisin käyttää otsarillejä, piirustaisin otsaankin silmät ja sitten näyttäisin terävältä ja tiitterältä vaikka sattuisi julkisesti nuokkumaan. Silmälasit olisivat ikään kuin paikoillaan, vaikka eivät oikiasti olisikaan.

Älköön kukaan pilkatko osa-aikaissilmälasinkäyttäjiä.