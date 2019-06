Pääkirjoitus: Lisätalousarvio toi hyviä uutisia Keskipohjanmaan levikkialueelle



Uuden hallituksen ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä painottuvat teollisuuden tarpeen. Lisäbudjetti toi tullessaan positiivisia uutisia erityisesti Kokkolan ja Pietarsaaren satamille.

Yhteenvetona voisi sanoa, että hallitus esittää lisämäärärahaa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin. Rahalla on tarkoitus parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, edistää vientiä ja parantaa raide- ja tieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Väylärahaa on tarkoitus käyttää muun muassa Kokkolan ratapihalla turvalaitteiden uusimiseen sekä Pännäinen-Pietarsaari-rataosuudella turvalaitteiden rakentamiseen.

Ylivieska–Iisalmi-välin sähköistäminen vaikuttaa muun muassa UPM:n raaka-ainesaantiin ja Kokkolan sataman liikenteeseen. Myös Haapajärvi–Saarijärvi-välisen rataosuuden kunnostamiseen on tulossa rahaa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi budjettia sanomalla, että useilla hankkeilla on tavoitteena poistaa elinkeinoelämältä pullonkauloja. Hyvät liikenneyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä elinkeinoelämälle.

Väylä- ja liikennehankkeisiin käytetään yli sata miljoonaa. Budjetissa on aivan oikein otettu huomioon alueellinen tasapaino, joka näkymiseen Keskipohjanmaan levikkialueella voi olla tyytyväinen.

Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta hehkui tiistaina tyytyväisyyttä. Hänen mukaansa on todella hienoa, että kova työ väylähankkeiden edistämiseksi palkitaan.

Tiistaiaamuna pidetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa toholampilainen valtiovarainministeri korosti työllisyysasteen merkitystä Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. 75 prosentin työllisyysaste ei ole mikään selviö koko Suomessa.

Lisätalousarviota puidaan eduskunnassa eikä hallituksen taival näytä ihan auvoiselta. Helsingin Sanomien julkaiseman tutkimuksen mukaan yli puolet keskustan kannattajista suhtautuu nihkeästi hallitusohjelmaan.

Valtiovarainministeriö on synkentänyt ennustettaan Suomen taloudesta; ministeriö on laskenut hiukan ennustettaan tämän ja ensi vuoden talouskasvusta. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on erittäin tavoiteltavaa, mutta vaikeata.