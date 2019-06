Suomen Lukiolaissäätiön stipendi ylivieskalaiselle Tuomas Salolle: "Tuomas on tehnyt kovasti töitä koko lukioyhteisönsä eteen"



Suomen Lukiolaissäätiö päätti myöntää vuoden 2019 stipendin Ylivieskan lukion tuoreelle ylioppilaalle Tuomas Salolle. Stipendin luovuttivat kansanedustaja, entinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja Lukiolaissäätiön puheenjohtaja Roosa Pajunen eduskunnassa 11. kesäkuuta.

Suomen Luokiolaissäätiö myöntää vuosittain 2000 euron stipendin omassa lukiossaan aktiivisuutta osoittaneelle lukiolaiselle.

Tänä vuonna hakemuksissa toivottiin painottuvan erityisesti omassa lukioyhteisössä tapahtuva vaikuttaminen ja aktiivisuus. Aktiivisuus voi ilmetä esimerkiksi tiettynä hankkeena tai tekona, joka on parantanut lukiolaisten oloja tai onnistunut aktivoimaan muita. Salo on tehnyt erityisen aktiivista työtä koko yhteisön eteen huomioiden niin opiskelijat kuin koulun henkilökunnankin.

– Stipendin myöntäminen Tuomakselle tuntui oikealta. Tuomas on tehnyt kovasti töitä koko lukioyhteisönsä eteen ja ansaitsee ehdottomasti tunnustuksen monipuolisesta ja ansiokkaasta työstä yhteisössään, toteaa Suomen Lukiolaissäätiön puheenjohtaja Roosa Pajunen.

Ylivieskalainen Salo on lukioaikanaan ollut monin tavoin aktiivinen, mutta erityisen ansioitunut hän on ollut koko lukioyhteisönsä kehittämisessä. Hän on toiminut aktiivisesti ja keskeisesti koko lukiota koskevan uuden toimintamallin käyttöönotossa, kehittämisessä ja opiskelijoiden aktivoinnissa ja osallistamisessa sekä ollut kehittämässä koko lukion sisäistä tiimitoimintaa. Salo on myös lähtenyt haastamaan ja kehittämään lukiolaisten opinto-ohjausta ja tuonut esiin nuorten tarpeet tukeen ja kannustukseen opiskeluaikana. Tätä pidettiin erityisen arvokkaana.

– Stipendin saaminen on suuri kunnia, ja olin erittäin yllättynyt kuullessani tästä, vaikka olenkin ollut monessa mukana viimeisten vuosien aikana. Minulle on erittäin tärkeää, että nuoria kuullaan, mutta nuorten on myös itse oltava aktiivisia ja tuotava mielipiteitään esille heille tärkeissä asioissa. Toivon, että mahdollisimman moni nuori löytäisi oman tapansa vaikuttaa ja olla aktiivinen; pienistäkin teoista voi kasvaa suuria saavutuksia, Salo muistuttaa.

Suomen Lukiolaissäätiö on Suomen Lukiolaisten Liiton perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tukea lukiolaiskulttuuria. Säätiö perustettiin vuonna 2011.