"Helpoimmalla pääsee, jos ravun telkeää heti aamulla halkoliiteriin" – Annika Tiiton kolumnissa on jokaiselle oma leikkimielinen juhannushoroskooppi

Oinas on niin itsepäinen, että hän haluaa päättää juhannuksena kaikesta. Jos oinas haluaa grillata pihviä, sitä saavat syödä kasvissyöjätkin. Jos oinas haluaa porukalla kalaan, hän soutaa kaverit keskelle järveä, vaikka säätiedotus lupaisi hirmumyrskyä.

Härän juhannuksessa tärkeintä on ruoka. Mässäilystä huolimatta hän on sinut kehonsa kanssa ja viettää koko juhannuksen vähissä vaatteissa. Juhannustaiat kelpaavat tekosyyksi nakuilulle.

Kaksonen on aktiivinen lomailija. Hän hakkaa halkoja ja seuraa sivusilmällä läppäriltä sääennusteita. Pian kaksonen unohtaa pitelevänsä kirvestä ja alkaa huitoa sillä hyttysiä. Kirves päätyy hänen jalkapöytäänsä.

Rapu inhoaa juhannusta. Aurinko on liian kuuma ja sade liian märkää. Juhannuksena kaikki muut inhoavat valittavaa rapua. Helpoimmalla pääsee, jos ravun telkeää heti aamulla halkoliiteriin.

Leijona ei mökkeile, vaan lähtee festareille. Festarit eivät kuitenkaan sovi hänelle: bajamajat oksettavat ja meteli ärsyttää. Lopulta leijona buuaa bändeille, huitoo sateenvarjollaan toisia silmiin ja etuilee grillijonossa.

Neitsyt kammoaa bakteereita, joten mökkeily on hänen mielestään ällöttävää. Lattioilla on pölyä eikä makkaratikkujen puhtauteen voi luottaa. Niinpä neitsyt ei syö mitään. Uimaankaan häntä ei saa, koska vedessä on hauen pissaa.

Vaaka hoitaa diplomaattisena tyyppinä kaikki työt. Hän grillaa, lämmittää saunan, hakee vettä kaivosta, soutaa vastarannalle hakemaan sinne ajelehtineen uimapatjan ja kaataa kokkoa varten kymmenen täysikasvuista mäntyä.

Skorpioni pitää pakottaa mökille, koska hän ei ole kiinnostunut muiden seurasta. Ihmiset ärsyttävät skorpionia, joten lopulta hän kiroilee niin että metsä raikaa. Saunassa hän purkaa vihansa vastomiseen.

Jousimiehellä on vahvoja mielipiteitä. Hän saarnaa muille siitä, että sytykkeenä pitää käyttää tuohta eikä sanomalehteä ja että juhannuskoivut pitää asetella jonoon eikä riviin. Väärinpäin tikkuun laitettu makkara maistuu kuitenkin ihan hyvältä.

Kauriille juhannus on rakkauden aikaa. Iltanuotiolla hän kaivaa esiin kitaran ja lurittelee pari rakkauslaulua. Tyynyn alle hän kerää seitsemän erilaista kukkaa ja toivoo tosirakkautta.

Vesimies ei lomaile, vaan tekee juhannuksenakin töitä. Koska läppäriä ei voi viedä saunaan, vesimies ei mene sinne. Sama pätee uintiin. Kun hyttysarmeija piirittää työhönsä uppoutuneen vesimiehen illalla, hän välttää pistot, koska hyttyset eivät pääse mustan puvun läpi.

Kala käyttää juhannuksen harhailuun. Suunnistustaidottomana kala eksyy keskelle korpea. Siellä hän pohtii koko yön, että millä puolella puuta sen muurahaiskeon pitikään olla.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.