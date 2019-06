Talotohtori Panu Kailan vieraskolumni: Miten poistamme pilkut seinästä?



”Noin kymmenen vuotta vanhan lamellihirsimökkimme ulkoseinissä on mustia homepilkkuja lähes joka seinällä, etelänpuoleisella tosin muita vähemmän. Lähellä ei ole varjostavia puita.

Emme aikanaan halunneet käyttää maalaamiseen mitään myrkyllisiä aineita. Pitääkö seinien home nyt poistaa ja miten se tapahtuu?

Lisäksi meitä kiinnostaisi kuulla, mitä maalia suosittelet käytettäväksi. Sopiiko esimerkiksi keittomaali tarkoitukseen?”, tiedustelee Seppo Laari.

Lähikuvissa pilkut todella vaikuttavat homeelta, mutta asian voi helposti varmistaa.

Veistäkää pilkulliselta kohdalta ohut puulastu. Onko veistetty puu vaaleaa vai harmaantunutta?

Jos se on vaaleaa kuin uusi, kyseessä on pinnalla elävä home, mutta jos puu on harmaata, mustat täplät ovat puun sisällä elävän sinistäjäsienen ”kukkia”.

Kuuratkaa pilkullinen pinta puhtaaksi harjalla käyttäen vahvasti Fairyllä tehostettua lämmintä vettä ja maalatkaa nimenomaan keittomaalilla.

Keittomaalissa oleva rautasulfaatti pitää homeen poissa, mutta sinistäjä kyllä työntää pilkkunsa maalin läpi.

Punainen tai ruskea keittomaali olisi parempi valinta kuin keltainen, saati valkoinen. Kun maali on jonkin verran tummaa, eivät mahdolliset pilkut niin pistä silmään.

”Asun 60-luvulla rakennetussa täystiilisessä talossa. Ulkoseiniin on tullut jotain punasävytteistä ainetta, joka pyyhittäessä muuttuu melko keltaiseksi. Talon ympärillä on isoja kuusia ja mäntyjä. Miten pesen seinät?

Olen kyllä kokeillut, että pinnat lähtevät vedellä puhtaaksi, mutta talven aikana tuota punaista ainetta ilmestyy uudestaan. Pitäisikö pesuveden sekaan laittaa jotakin?

En tiedä, millä talo on maalattu alun perin, mutta tuolloin aikanaan valittu maali on ollut erittäin hyvä ja kestävä. Kun pyyhin maalattua pintaa, siitä lähtee valkoista pölyä. Pinta ei ole kiiltävä vaan matta. Mietin, että voisiko maali sisältää esimerkiksi kalkkia?”, kysyy Kristen Hirvonen.

Tiilitalojen perinteisin maali on juuri kalkkimaali, mutta kuvista katsoen maali näyttää kalvomaisemmalta. Epäilen, että kyseessä on muovimaali, josta irtoava valkoinen pöly ei ole kalkkia, vaan titaanidioksidia.

Asiaa on helppo tutkia. Hankkikaa apteekista pieni pullo 10-prosenttista suolahappoa. Kaatakaa sitä hiukan juomalasiin ja karistelkaa sekaan seinältä rapsutettua maalia.

Kalkki liukenee vaahdoten happoon ja katoaa, mutta muovi jää kellumaan nesteeseen. Kalkkimaali voi olla myös jollakin aineella vahvistettua. Siitä seuraa, että uusi kalkkimaali ei kestä sen päällä.

Punaista ainetta näkyy olevan nimenomaan leveissä upposaumoissa. Raapimalla selviää, onko sauma värilaastia, josta väriä nousee esiin maalin läpi samaan tapaan kuin tiilihärmettäkin.

Kysy rakentamisesta ja remonteista: Talotohtori(a)tietola.fi