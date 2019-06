Robert Kauppisen kolumni: Suomalaiset pyrkivät säännöllisyyteen ja ennustettavuuteen eikä siinä ole mitään pahaa

”Ainut pysyvä on muutos”, kuuluu Ylen keväällä esittämän kotimaisen draamasarjan Suden hetken päätösjakson nimi. Myös jo 500–400 -luvuilla eaa. eläneen kreikkalaisen filosofi Herakleitoksen tunnettu lausahdus kuuluu: ”Kaikki virtaa, mikään ei ole pysyvää.”

Voin hyvin allekirjoittaa molemmat edellisistä sloganeista. Omalla kohdallani muutos on viime aikoina näkynyt selkeimmin asuinpaikkojen muuttumisena. Parin viime vuoden aikana kotini on kronologisessa järjestyksessä sijainnut seuraavilla paikkakunnilla: Vantaa, Jyväskylä, Saarijärvi, Jyväskylä, Praha ja nyt viimeisimpänä Kokkola. Kotikuntani ovat siis vaihtuneet useammin kuin ne vaihtuvat monilla koko elämän aikana. Itse olen suhtautunut asiaan uteliaisuudella ja seikkailumielellä, mutta heikompaa moinen muutostahti voisi jo hirvittää. Minulla on esimerkiksi kavereita, jotka ovat asuneet koko ikänsä pääkaupunkiseudulla, eivätkä voisi kuvitellakaan asuvansa Helsingin seudun ulkopuolella.

On varsin luonnollista, että ihmiset haluavat elää elämää, joka on pääpiirteissään ennustettavaa. Parhaiten tämä toteutuu pyrkimällä säännöllisyyteen ja järjestykseen. Kaikelta muutokselta ei voi kuitenkaan välttyä, vaikka kuinka haluaisi. Keskeistä onkin se, miten suhtautua muutokseen.

Muutokseen liittyy aina jonkin suuruinen epävarmuus. Toiset kokevat epävarmuuden uhkaavampana kuin toiset. Alankomaalaisen kulttuurintutkijan Geert Hofsteden mukaan epävarmuuden sietäminen on yksi niistä asioista, jonka kanssa kaikki maailman kansat joutuvat painimaan, ja johon niiden on muodostettava oma suhtautumistapansa.

Tutkimuksiensa perusteella Hofstede on myös asettanut eri kansoja janalle sen mukaan, miten hyvin ne sietävät epävarmuutta. Suomi sijoittuu tällä janalla vähän keskiarvon alapuolelle. Täällä siedetään siis epävarmuutta hieman vähemmän kuin maailmassa keskimäärin. Yksilötasolla katsottuna epävarmuuden sietokykyyn vaikuttaa tietysti myös persoonallisuus ja kasvuympäristö.

Tänä päivänä elämme globaalissa ja muuttuvassa maailmassa, jossa olisi välillä hyvä poistua omalta mukavuusalueeltaan oppiakseen ja ymmärtääkseen uusia asioita sekä päivittääkseen käsitystään todellisuudesta. Samaan aikaan siinä ei ole kuitenkaan mitään pahaa, että pitäytyy enimmän osan elämästään omaksumiinsa tapoihin ja perinteisiin.

Juhannus on yksi vuoden perinteisimmistä juhlista. Lukuisat suomalaiset juhlivat juhannusta kesämökeillään saunoen, grillaten ja alkoholijuomia nauttien vuodesta toiseen. Me haemme tuttuutta ja toistuvuutta myös juhliimme.

Itselleni ei ole muodostunut minkäänlaisia pitkäkestoisia juhannusperinteitä, vaan olen viettänyt juhannukseni hyvin erilaisissa paikoissa ja hyvin erilaisissa merkeissä. Tämän juhannuksen vietän ensimmäistä kertaa elämässäni Kokkolassa. Uusia asioita juhannuksen vietossani ovat ainakin kokkolalaisten maisemien ihaileminen ja kesäksi vuokraamassani kaksiossa yöpyminen. Vaikka en ole lainkaan varma siitä, mitä tuleman pitää, löytyy elämästäni ainakin yksi säännölliseksi muodostunut asia, josta en aio luopua juhannuksenakaan: Se on kanan ja riisin syöminen. Olen valmistanut sitä kotiruoakseni jo kahden ja puolen vuoden ajan. Siinä missä monille muille suomalaisille säännöllisyyttä ja järjestystä on samalla paikkakunnalla asuminen ja kesämökille meneminen, minulle sitä heijastaa kanan ja riisin syöminen niin arki- kuin juhlapäivinä.