Pääkirjoitus: Hoitajapulaan keksittävä ratkaisu



Myös Keski-Pohjanmaalla kärsitään hoitajapulasta kesällä. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on huutava pula tekijöistä etenkin kotihoidossa ja sisätautiyksikössä.

Soiten resurssijohtaja Seppo Filppula kertoo Keskipohjanmaassa, että puutetta on lähihoitajista, lääkäreistä, erikoislääkäreistä ja sosiaalityöntekijöistä. Soiten mukaan ongelma on samanlainen kuin muuallakin Suomessa eli kyse ei ole siitä, että erityisesti Keski-Pohjanmaalle ei haluttaisi töihin. Kesätyöntekijöitä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi.

Soiten ja suomalaisten terveyspalveluiden tilanne kuulostaa siinä mielessä hurjalta, että hoitoa tarvitsevia ihmisiä on kesälläkin. Työntekijäpulaa paikataan siten, että vakituinen henkilökunta tekee tuplavuoroja ja vaihtaa vuorojaan. Lomat kuitenkin pidetään normaalisti.

Soiten Filppula sanoo, että työntekijäpula ei vaikuta asiakkaisiin, mitä voi hiukan ihmetellä. Jos Soitessa on selvästi vähemmän kesätyöntekijöitä kuin voitaisiin palkata, miten se voi olla vaikuttamatta potilaisiin. Vakituiseen henkilökuntaan se vaikuttaa varmasti.

Kysymys on kuitenkin paljon muustakin kuin yhden terveyskuntayhtymän kesätyöntekijäpulasta. Suomalainen väestö ikääntyy ja vanhustenhoidon tilasta käytiin varsinkin keväällä kiivasta keskustelua. Epäkohtia kauhisteltiin ja hoitajamitoituksesta väännettiin ennen vaaleja ja hallitusneuvotteluissa.

Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveyspalveluissa puhutaan suomalaisten peruspalveluista, joiden tulisi olla kunnossa. Soteasiat ovat säännöllisesti tapetilla ja rakenteita mietitään ankarasti, kuten pitääkin.

Olennaista on miettiä myös sitä, mistä työntekijäpula johtuu ja miten tilanne saadaan korjattua. Matalapalkkainen ja raskas lähihoitajan työ ei välttämättä houkuttele. Vaikka koulutuspaikkoja olisi tarpeeksi, on ihmisten myös viihdyttävä työssään ja pysyttävä alalla. Kustannuksia tarkkaillaan, mutta silläkin on hintansa, jos työstä ei saa kohtuullista palkkaa.

Yksi keino on työperäinen maahanmuutto, mutta samalla täytyy pitää huolta siitä, että Suomessa koulutetut hoitajat eivät vaihda alaa tai katoa muihin Pohjoismaihin paremman palkan perässä.