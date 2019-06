Juha Savela pohtii urheilukolumnissaan suomalaisen autourheilun tilaa: Maailman nopein kansa?

"Vii Finns aa tö vöörlts faastist piipol. Vii aa veri kut rallitraivers bikoos vii häv lotsof soratiet änt in vintter routs aa veri sliperi. Kut tu präktis ju nou!"

Siinähän se tuli selvällä rallienglannilla uskomus, jota yhä elätellään – ja julkilausutaankin illanistujaisissa lomakohteiden sporttibaareissa.

Uskomuksessa ei ole kuin yksi vika. Se ei pidä paikkaansa.

Ettei vain menisi täydellisen hevonkakan osastolle. Toutali pullssit.

Uskomukset uskomuksina ja faktat faktoina. Fakta on, että edellinen rallin suomalainen maailmanmestari leivottiin vuonna 2002. Ne oli aikoja, kun Marcus Grönholm päästeli muilta karkuun, vaikka kartturi Timo Rautiaisella tuli kesken pikataivalta pohjan läpi piikki takapuoleen. "Up in the ass of Timo", kuten Grönholm tilannetta tuoreeltaan kuvaili. Voi niitä aikoja.

Toki hirvoset ja latvalat ovat tuonkin jälkeen voittoja ajaneet, mutta koko kauden kestävää ja luotettavaa menestyskuskia ei ole löytynyt. Varsinkin Jari-Matti Latvala on viime vuosina tullut kiusallisen kuuluisaksi siitä, että paraskin menestyssauma hukkuu joko kohellukseen tai tekniseen vikaan.

Myös Esapekka Lappi ja Teemu Suninen ovat väläytelleet, mutta vaikea uskoa heidänkään mestareiksi nousevan. Katseet kääntyvätkin toisen polven rallikuski Kalle Rovanperään. Lupaavia otteita, kyllä. Pysyvä tähti? Vielä on liian aikaista oikaista kysymysmerkki huutomerkiksi.

Tämän päivän ralliskenen menestynein suomalainen onkin Tommi Mäkinen, joka johtaa Toyotan suomalais-japanilaisista WRC-projektia. Ykköskuskinaan virolainen Ott Tänak, joka on pyyhkinyt tallin suomalaiskuskeilla lattiaa kisa toisen perään.

Sitten rallin suomalaisten kulta-aikojen kuskien englannin kielen taso on noussut, mutta ajotaitojen kanssa on toinen juttu. Rallimaailman slogan vääntyykin tänä päivänä muotoon "if you wanna win, don´t take a Finn."

Jos kurkataan vielä autourheilun kuninkuusluokkaan formula ykkösiin, sielläkin edellisestä suomalaismestaruudesta on kulunut jo 12 vuotta. Tosin tässä suhteessa Suomella ei ole isommin hävittävää: Saksan ja Iso-Britannian kesken mestaruudet on jaettu tällä vuosituhannella, mitä nyt Fernando Alonso kävi pari titteliä ennen Räikköstä voittamassa. Ja voidaanhan siitä Nico Rosbergin 2016 mestaruudesta jotain Suomeenkin lohkaista...

Kun F1-kausi 2019 lähestyy puoltaväliä, näyttää siltä, että britti Lewis Hamilton karkaa kolmanteen peräkkäiseen mestaruuteen. Valtteri Bottas pysyi neljä osakilpailua rinnalla, mutta sen jälkeen roolit tallissa ovat pyörähtäneet viime kausilta tuttuun jakoon. Vaikka suomalaisittain mielellään asian muuttaisi, Bottaksen osana on edelleen olla luotettava siipimies.