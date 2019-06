Peuraniemi Tanssiopisto Uusikuuhun opettajaksi



Iiris Peuraniemi on valittu Tanssiopisto Uusikuussa toukokuussa avoinna olleeseen päätoimisen opettajan vakinaiseen tehtävään.

26 -vuotias Iiris Peuraniemi on valmistunut keväällä 2019 tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Kuopiosta pääaineenaan nykytanssi. Peuraniemellä on pitkä ja monipuolinen tanssitausta. Hän on tanssinut nuoresta lähtien nykytanssia, jazztanssia, balettia sekä hieman katutansseja. Lisäksi Iiris on opiskellut tanssia Länsi-Suomen opistolla tanssitaiteen linjalla sekä Tukholman Balettiakatemiassa.

Peuraniemen lisäksi opettajina jatkavat tutusti Kaisu Ulander toisena päätoimisena opettajana sekä Anastasia Tsekoura ja Mimmi Marjamaa tuntiopettajina.

Ulander opettaa perusopetusryhmiä Haapajärvellä, Nivalassa, Kärsämäellä ja Pyhäjärvellä. Iiris Peuraniemi opettaa perusopetusryhmiä Ylivieskassa, Sievissä ja Reisjärvellä. Anastasia Tsekoura perusopetusryhmiä Nivalassa sekä syventävän opetuksen SO 2B ja SO 3 –ryhmiä Nivalassa ja Mimmi Marjamaa syventävän opetuksen SO 2A -ryhmää.

Lukuvuoden 2019-2020 lukujärjestys saatiin valmiiksi heti opettajakunnan täydentymisen ja tilavarausten vahvistusten myötä.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on käynnissä 12.8. saakka. Perusryhmiin voivat ilmoittautua 4-20-vuotiaat lapset.

Tanssiopisto Uusikuu järjestää tanssin taiteen perusopetusta seitsemän kunnan alueella Haapajärvellä, Kärsämäellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa.