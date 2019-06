Pääkirjoitus: Harkintakyky on tarpeen, kun puhutaan merkittävää valtaa käyttävästä ihmisestä – Herlevin kohussa on kysymys myös Kokkolan maineesta



Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi joutui jälleen uuteen kohuun ajettuaan alkoholin vaikutuksen alaisena mönkijällä juhannusaattona. Kahden vuorokauden miettimisen jälkeen keskustapoliitikko päätti kertoa rattijuopumuksestaan Facebookiin tekemässään päivityksessä ja toimitukseen lähettämässään tiedotteessa sunnuntaina.

Kaupunginhallituksen ullavalainen puheenjohtaja kertoi viesteissään olevansa erittäin häpeissään. Facebookiin tulleet "kavereiden" vastauskommentit vaihtelivat myötätuntoisista tsemppiviesteistä paheksuntaan.

Tuoreeltaan Herlevi sai sakot ja ajokieltoa. Aikanaan nähdään, mitä muita mahdollisia juridisia seurauksia juhannusaaton mönkijäajelusta on. Se on selvää, että näin vakavaa asiaa ei voi haudata unohduksiin.

Kaupungin hallintojohtaja Ben Weizman arvioi Keskipohjanmaalle, että kynnys luottamushenkilön laittamiseen pois toimesta on todella korkea. Hänen mielestään estettä luottamustehtävässä toimimiselle ei ole varsinkin, kun tapaus sattui luottamustoimen ulkopuolella.

Kuntaliiton lakimiehen Saija Haapalehdon mukaan kuntalaki mahdollistaa sen, että valtuusto voi pidättää kunnan luottamushenkilön toimestaan vapaa-ajalla tehdyn rikoksen perusteella. Edellytyksenä on kuitenkin se, että asiassa on nostettu syyte ja että rikoksen laatu tai tekotapa ovat sellaisia, ettei henkilö voi toimia tehtävässään uskottavasti.

Keskustan ryhmä kokoontuu Kokkolassa mahdollisimman pian. Ryhmän puheenjohtaja Veikko Laitila kertoo omana kantanaan, että teko ei ole millään muotoa hyväksyttävä. Keskustaryhmä joutuukin hankalaan tilanteeseen ottaessaan kantaa jäsenensä tilanteeseen.

Reino Herlevi käyttää kaupunginhallituksen puheenjohtajana merkittävää valtaa lähes 50 000 asukkaan Kokkolassa. Hän on toiminut puheenjohtajana kaksi vuotta ja tuli valituksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle vasta vähän aikaa sitten.

Herlevin harkintakyvystä keskusteltiin viimeksi eduskuntavaalien aikaan tämän valokuvatessa äänestyslippunsa ja julkaistessa kuvan Facebook-seinällään. Rattijuopumuksessa on kysymys harkintakyvyn puutteen lisäksi rikosoikeudellisesta asiasta.

Asiallinen harkintakyky on tarpeellinen ominaisuus henkilöllä, joka päättää muidenkin ihmisten asioista. Ihmiset tekevät virheitä, mutta kysymys on myös Kokkolan maineesta ja asia on vähintäänkin kiusallinen.