Työttömyyden aleneminen hidastunut Pohjois-Pohjanmaalla



Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa 17 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuosi sitten ja 500 vähemmän kuin huhtikuussa. Työttömyyden suhteellinen vuosialenema oli maakunnassa sama kuin maassa keskimäärin. Työttömistä miehiä oli 9 750 ja naisia 7 750. Työttömyysaste oli koko maan tasolla 8,6 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,4 %. Työttömyys alenee maakunnassa, mutta hurjin muutosvauhti näyttäisi tasaantuvan. Vuosina 2017–2018 työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaasti, mutta tämän vuoden puolella laskuvauhti on ollut maltillisempaa.

Työttömyys on laskenut vuodentakaisesta kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä. Pitkäaikaistyöttömiäoli toukokuun lopussa 4 500, mikä on 1 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaden työttömien määrä oli vähentynyt 600:lla ja vammaisten/pitkäaikaissairaiden työttömien määrä oli vähentynyt 200:lla vuoden takaisesta. Alle 25-vuotiaita nuoria oli toukokuun lopussa työttömänä 2 900, mikä on 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon avoimeksi toukokuun aikana 4 500, mikä on 600 enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan TE-toimistossa oli avoinna 9 300 työpaikkaa, mikä on 1 800 enemmän kuin edellisvuonna.

Uusia työpaikkoja oli eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmälle. Lisäksi palvelu- ja myyntityöntekijöille tuli avoimeksi yht. 750 uutta paikkaa sekä erityisasiantuntijoille yht. 700 paikkaa.

Toukokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,4 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt kaikissa muissa alueen kunnissa paitsi Alavieskassa ja Pyhännällä.

Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (4,6 %), Limingassa (5,1 %), Kalajoella ja Pyhäjoella (5,7 %) sekä Merijärvellä (5,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (11,7 %), Taivalkoskella (11,3 %) ja Oulussa (11,1 %).

Ylivieskassa työttömyysaste oli 7,8, Sievissä 7,0 ja Alavieskassa 6,5%. Nivalassa työttömyysaste oli 6,4, Haapajärvellä 6,2 ja Pyhäjärvellä 9,8%.