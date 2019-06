Lukijan mielipide: Ovatko Kokkolan virkamiehet perillä paikkakunnan arvoista?



Hiljattain kuulin huhun, että Lohtaja-talo oltaisiin (valtuuston salin osalta) luovuttamassa urheiluseuran E-urheilulajin käyttöön. Tämä tarkoittaisi sitä, että Lohtaja-talon käyttäminen juhlatilaisuuksiin ja koko talon tilojen tarvitsemiin tilaisuuksiin menettää mahdollisuutensa. Ovatkohan lohtajalaiset lainkaan tietoisia suunnitelmasta?

Lohtajalla ei ole muuta Lohtaja-talon kaltaista tai tasoista tilaa erilaisiin juhlatilaisuuksiin muualta ympäri vuoden. Kun Kirkonkylän koulu (Puukoulu) saneerattiin Lohtaja-taloksi, pidettiin sitä hyvin laajasti kulttuuritekona. Sitähän se olikin.

Onko Kokkolan kaupunginjohtaja tietoinen asiasta? Kaupunginhallitus tuskin on kuullutkaan koko asiasta. Asiasta päättäminen ilmeisesti on säännöillä siirretty virkamiehille. Rohkea päätösvallan siirto. Ovatko nämä virkamiehet perillä paikkakunnan arvoista?

Pitää muistaa, että Kokkolan kaupungin alueen arvoja ovat myös liittyneiden kuntien alueiden arvot. Ne ovat siirtyneet Kokkolan kaupungin ylläpidettäväksi sellaisenaan. Tämä tuli selväksi liitosneuvotteluissa, vaikka liitossopimus ei enää voimassa olekaan. Ne saattavat olla hieman erilaisia, kuin kaupungin palvelukseen myöhemmin tulleiden virkamiesten arvot. Moraaliset arvot ovat aina kuitenkin voimassa, jos sellaisen omaa? On hyvä muistaa, että talous ei aina kaikkea ”hölmöilyä oikeuta”.

En vastusta E-urheilun ottamista sinänsä urheiluseurojen ohjelmaan, liikkuuhan siinä ainakin peukalot ,– etusormet ja aivosolut. Arvostelen tässä vain sitä, että Kokkolaan liittyneiden kuntien aikoinaan tekemän hyvin harkitut toimenpiteet säilyttää perustellusti tärkeitä kohteita halutaan nyt tuhota.

On hyvä tietää, että Lohtaja-talo on kenties Kirkon ja Pappilan lisäksi ainoa todellinen kulttuurirakennus Lohtajalla. Olin keskeisesti mukana, kun Kirkonkylän kansakoulun tulevaa käyttöä suunniteltiin. Silloin yhteinen ajatus oli, että kunta säilyttää kuntalaisille arvokkaan rakennuksen mahdollisuutena käyttää kokous- ja juhlatilana. Sellaista ei aikaisemmin ollut. Rakennuksen korjaamiseen käytettiin merkittävästi kunnan varoja ja saatiin lisäksi Pohjanmaan Museolta avustusta. Rakennus on lisäksi suojeltu asemakaavalla. Harmillista vain, että nuori sukupolvi ei tällaisesta lainkaan välitä, jopa nollaa tällaisen ajatuksen. Oma suu on lähinnä.

Ajatus siitä, että Lohtaja-taloa voitaisiin tämän jälkeen täysimittaisesti käyttää juhlatilaisuuksiin, kun valtuustosali on täynnä tietokoneita, on täysin absurdi. E-urheilulle voisi osoittaa vaikka Alaviirteen koulun tai entisen kunnantalon. Niihin on valokuituyhteydet.

Ihmettelen, onko Kokkolan kaupunginhallitus hyväksymässä ko. menettelyn? Konsulit valvokaa. Teidät on juuri (17.6.2019) valittu valvomaan kaupungin toimintaa, myös virkamiesten toimintaa.

Mielenkiintoista nähdä, onko Lohtaja-talo tulevaisuudessa E-urheilutalo ja lohtajalaiset käyvät pitämässä perhe- ym. juhliaan Kälviällä, vaikkapa Liljankartanossa?

Kuulen mielenkiinnolla Lohtajan kyliltä valittujen kaupunginhallituksen jäsenten kommentteja vaikka tämän lehden palstoilla, jos kynä pysyy kädessä ja rohkeus riittää. Voi sen kirjoittaa e-tekniikkaa käyttäen. Minullakin on sähköposti.

Matti Uusi-Rauva

Lohtaja

mukana Lohtaja-talon entisöinnissä 1990-luvulla