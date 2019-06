Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaa on manner-Suomen ykkönen – monta asiaa meillä tehdään oikein



Yksi uuden hallitusohjelman puhutuimpia kohtia alkukesällä on ollut työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Tilastokeskus määrittelee työllisyysasteen kuvaavan sitä lukua miten suuri prosenttimäärä 15–64-vuotiaista on töissä. Toukokuussa työllisiä Suomessa oli 2,587 miljoonaa, noin 32 000 kuin vuotta aiemmin.

Siitä paljonko virallinen työllisyysaste prosenttien kymmenyksien tarkkuudella on, käsityksiä on useampia. Voidaan puhua noin 73 prosentista tai ihan yhtä hyvin kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistamattomasta työllisyysasteesta, mikä on runsaat 71 prosenttia.

Niin tai näin, Suomessa asuvia työikäisiä pitää saada työelämään tavalla tai toisella tuhansia nykyistä enemmän. Nykytilannetta useamman tulee maksaa työstään veroja, jotta Antti Rinteen (sd.) ja Mika Lintilän (kesk.) luotsaama hallitus saa katettua yhteiskunnan menot suunnitellusti.

Kun hallituksen budjettiriihessä keskustellaan alueellisista eroista, valtiovarainministeri voi silloin tällöin ottaa esille kotimaakuntansa Keski-Pohjanmaan työllisyystilanteen. Keski-Pohjanmaa on ainoa manner-Suomen maakunta, missä hallituksen tavoite toteutuu jo. Tilastokeskuksen laskelman mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisyysaste Keski-Pohjanmaalla oli 76,8.

Kauppalehtikin kehui aiheesta maanantaina julkaistussa jutussa Ahvenanmaata (77,9%) ja Keski-Pohjanmaata: "En tiedä onko olemassa yhtä viisasten kiveä näiden alueiden korkeaan työllisyyteen, mutta esimerkiksi paljon työllistävien pk-yritysten rooli Pohjanmaalla on vahva", OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen kehuu lehtihaastattelussa.

On totta, että Keski-Pohjanmaalla moni asia työllistymisen kannalta paremmin kuin muualla: Esimerkiksi suurteollisuudella menee hyvin ja useat investoinnit osoittavat, että suurta huolta tulevaisuudestakaan ei ole. Pienyritystoiminta alueella on vireää, moni nuorikin haluaa työllistää itsensä perustamalla yrityksen. Koulutustilanne on myös hyvällä tasolla monilla aloilla.

Arvostuksessa ei pidä unohtaa mittavaa taustatyötä, mikä mahdollistaa tämän kehityksen. Meillä on osattu ja osataan luoda toimintaedellytyksiä niin suuremmille kuin pienemmillekin yrityksille kilpailukykyisesti toimimiseen. Kehut koskevat niin paikallista työtä kuin valtakunnan tason linjauksia.