Minna Mustosen kolumni: Sateenkaaren tällä puolen

Viime vuonna näihin aikoihin minulla pääsi itku keskellä Kokkolan kaupunkikeskustaa. Toisaalta ei kai se mikään ihme olekaan, tummuikäisille naisille. Ihan normi meininkiä meikäläisille, totta niinkin.

Ihminen mieluusti imeytyy omaan kuplaansa ja totena pitää omanlaista katsantokantaansa. Olin pitkän pitkään kuvitellut, että kaikki maailman ihmiset ovat tottuneet jos ja vaikka minkälaisiin elämäntapoihin ja erilaisiin tyyleihin elää. Kenen perheessä on pelkästään yksi iskä eikä äitiä ollenkaan, kenellä on kaksi äitiä ja kolme mummoa tai onpa niitäkin joilla on iskä ja äiti ja sekin on ok.

Nuoret (ja vanhatkin) löytävät toisensa ja seurustelevat kuka kenenkin kanssa, tytöt tyttöjen, pojat poikien tai tytöt poikien kanssa. Kaikissa suhteissa avainsanana on rakkaus ja se, että tykätään toisesta ja kunnioitetaan kanssaeläjää.

Ei minulla ollut tullut mieleenkään, että joku voisi ihan aikuisten oikeasti huutaa ja mölytä toisten valinnoista elää, olla ja vaikuttaa.

Viime vuonna Pride-viikon tiimellyksessä öyhötystä ja möyhötystä piisasi. Facebookissa sai tehdä tuplavuoroa, että ennätti siivoamaan pois pahimmat sonnat. Parin viikon aikana tontuimmallakin kukkahattutädilläkin silmät aukesivat. Alkoi jo tuntumaan, että olemmeko me tosissaan näin pikkusieluista ja negatiivista sakkia. Me kokkolalaiset, joita olen oppinut pitämään mukavina ja tolkullisina ihmisinä. Sitä ryhtyi tuumimaan, että pelkkää synkeyttä, tulikiveä ja kaikkea muuta outoa on niskaan ropisemassa, vain ja ainoastaan siitä syystä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt haluavat äänensä kuuluville, juhlistetaan porukassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ihan kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia.

Vuosi sitten järjestettiin ensimmäinen keskipohjalainen Pride-viikko ja viikko huipentui Kokkolassa lauantaiseen Pride-kulkueeseen.

Minä olin tehnyt pitkän työkeikan ja ennätin mediakulmalle seisoskelemaan ja katsomaan kulkuetta. Olin niin väsynyt, etten mukaan marssille jaksanut, mutta se kulkueesta välittynyt ilo ja yhteisöllisyys oli käsinkosketeltavissa. Kaikenikäisiä ihmisiä, nuoria, vanhoja, perheitä ja ystäviä kulkivat riemuisana kulkueena läpi Kokkolan Kauppatorille.

Minulla pääsi itku.

Kaikki epäilyt hälvenivät, huolimatta muutamasta öyhöttäjästä, olen ihan varma siitä, että juuri Kokkola on paras paikka kasvattaa kaikki viisi mukulaa ja lapsenlapset tasa-arvoisiksi toiset huomioonottaviksi rakastaviksi ihmisiksi.

Sateenkaariliput liehukoon ja toivottavasti viime vuoden kulkue ei jäänyt alueella lajissaan viimeiseksi.