Talotohtori Panu Kaila vieraskolumnissaan: Maavesi kiusaa kellarissa



”Rintamamiestalo on ollut kesämökkikäytössä. Maapohjaisessa alustassa on ongelmana seisova vesi. Talo on ilmeisesti vesisuonen päällä, ja myös pintavedet ovat valuneet alustaan. Salaojia ei tiettävästi ole.

2000-luvun taitteessa vesiongelma paheni, varmaankin koska ympärillä olevia peltoja ei ollut riittävästi ojitettu. Alustaan tuotiin useampi kuutio soraa ja vedet ohjattiin alustan keskelle tehtyyn kaivoon, josta ne on pumpattu ulos. Systeemi on pitänyt tilanteen suhteellisen vakaana kaksi vuosikymmentä.

Mikä olisi järkevin tapa saada kellarin kosteus hallintaan? Talo on muuten terve ja kuiva eikä asuintiloissa ole kosteutta," kirjoittaa J.R.

Perinteisesti puhutaan vesisuonista, jotka olisivat kuin maanalaisia veden täyttämiä tunneleita tai katollisia puroja.

Vesi on kuitenkin maaperässä maa-ainesten eri kerroksiin levinneenä patjana. Kalliossa vesi täyttää halkeamat, jotka ovat kivipintojen välisiä saumoja.

Lähes kaikki talot istuvat vesipatjan päällä. Jos rakennuspaikalla on kasvanut puita tai edes heinää, ovat nämä kasvit eläneet allaan olevista maakerroksista imemänsä veden avulla.

Lehtipuun juurakko ulottuu suunnilleen yhtä laajalle kuin sen lehvästö. Kookas koivu imaisee 200 – 1 000 litraa vettä päivässä. Vedestä ja ilman hiilidioksidista koivu valmistaa selluloosaa ja ligniiniä, siis puumateriaalia.

Lehtevä koivu poistaa noin 20 auton tuottaman hiilidioksidin. Älä siis kaada pihapuuta ilman pakottavaa syytä!

Ruohon juuret tunkeutuvat suunnilleen korren pituuden verran maahan. Nurmikon leikkaaminen typistää myös sen juurakon lyhyeksi. Leikattu nurmi on pakko kastella siinä missä luonnonheinikko selviää pahemmistakin helteistä.

Sadevesi, joka ei haihdu samaa päätä taivaan tuuliin, painuu alas maakerroksiin. Tätä sanotaan maavedeksi. Sen määrä riippuu maalajeista; jotkin keräävät hyvin vettä ja toiset taas muodostavat sulkupintoja. Alempana, 2–4 metrin syvyydessä, on suodattunut ja samalla puhdistunut pohjavesi. Tätä me tavallisesti saamme hana- tai kaivovetenä juoda.

Maakerroksissa ei ole vain vettä, joka siirtyisi alaspäin painovoiman puskemana ja ylöspäin kapillaarisena nousuna. Maassa on myös ilmaa, jonka vesihöyrypitoisuus on lähellä sataa prosenttia.

Tämä märkä ilma aiheuttaa sen, ettei pelkkä kapillaarikatko laatan alla pelasta kellaria kastumiselta.

Rintamamiestalon alkuperäiseen rakenteeseen kuului usein maapohjainen tai betonilattiainen kellari. Vettä tuli lattian läpi, mutta se pääsi haihtumaan kellarista ulos, koska mitään vesitiiviitä kerroksia ei ollut.

Koska talonne asuintiloissa ei ole kosteusongelmia, voisitte tyytyä elämään ajoittain märän, mutta tuulettuvan alustan yläpuolella aivan kuten jo parinkymmenen vuoden ajan.

Kysy rakentamisesta ja remonteista: Talotohtori@tietola.fi