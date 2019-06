Keskipohjanmaan pääkirjoitus: raidehankkeiden puolesta pitää vaikuttaa



Kansanedustajat ovat näinä aikoina siirtymässä loman viettoon. Politiikan kesä ei tarjoa vain auringonottoa ja rentoutumista. Kansanedustajilla on tapana kiertää kesällä alueensa tapahtumissa kuulostelemassa huolia ja murheita.

Ennen muuta Kalajokilaaksossa ja Keski-Suomen pohjoisosissa on nyt vaikuttamisen paikka. Iisalmi-Ylivieska -rata on saanut tälle vuodelle suunnittelurahan ja Keski-Suomen radalla Haapajärveltä Saarijärvelle päästään saman tien töiden pariin viiden miljoonan euron kunnostuspotilla.

Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Savonradan sähköistäminen maksaa 55 miljoonaa ja Keski-Suomen radan säilyttäminen jopa 135 miljoonaa euroa tulevina vuosina. Näistä rahoista ei ole sitovia päätöksiä. Periaatteessa joka sentti päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

Alueella on vahva vaikuttamisen paikka. Sitä on myös tehty. Radan varren kunnissa on jo vuosia puhuttu ratojen kunnostustarpeiden puolesta. Alueella käyneet kansanedustajat ja muut vaikuttajat ovat saaneet salkkuunsa muistion jos toisenkin.

Muistioilla ratoja ei sähköistetä eikä peruskorjata. Tarvitaan faktoja ja päätöksiä. Kylmä tosiasia on vedota teollisuuden tarpeisiin. Savonrata Ylivieskasta Iisalmeen kannattaa sähköistää, koska sen avulla Vartiuksesta Suomeen tulevat pitkät junat saavat vaihtoehtoisen reitin kohti Pohjanmaan rataa ja esimerkiksi Kokkolan satamaa. Kuinka moni juna vaihtoehtoa käyttää, päättää viime kädessä liikennöitsijä. Savossa radalla on mäkiä, mutta toisaalta rata ei ole yhtä ruuhkaisa kuin Pohjanmaan rataosuus.

Keski-Suomen rataa Haapajärveltä Saarijärvelle liikennöivät ennen kaikkea puutavarajunat. Joka vuorokausi radalla liikkuu noin 70 rekallisen verran puuta. Se on pieni määrä esimerkiksi Äänekosken jättitehtaalla. Silti raideliikennettä tarvitaan ja siihen kannattaa investoida.

Keski-Suomessa radan säilyttäminen edellyttää isoa peruskorjausta. Radalle tarvitaan niin sanottuja raskaita kiskoja, joilla uudet, jo tilatut diesel-veturit voivat liikennöidä. Tilatut ovat vanhoja menopelejä huomattavasti raskaampia. Vanhentuneella radalla niillä ei uskalla ajaa.

Valtion rahoille on käyttöä. Keski-Pohjanmaan, Kalajokilaakson ja Keski-Suomen edunvalvonnan on pidettävä puolensa, jotta suunnitellut investoinnit myös toteutuvat.