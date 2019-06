Antti Savelan kolumni: Kristiina Halkolan laulamat 20 perhettä eivät osoita mieltä Narikkatorilla – he pistävät tehtaan kylmäksi ja siirtävät tuotannon Kauko-Itään

Suomi tuottaa maailman kasvihuonepäästöistä 0,13 prosenttia. Eli runsaan promillen. Eli vaikka Suomi tekisi mitä, maailma joko pelastuu tai sitten ei.

Tämä on totta, mutta ei silti tarkoita etteiko Suomen pitäisi tehdä voitavansa kuten kaikkien muidenkin. Mutta se riittää, että ollaan yhdessä rintamassa muiden Euroopan maiden kanssa, ei selkeästi muita edellä.

Raakasti muita edellä oleminen tarkoittaa, että Suomen teollisuuden kilpailukyky rapautuu väistämättä. Suomen teollisuuden reaktioita on vaikea nähdä etukäteen. Kristiina Halkolan laulamat 20 perhettä eivät mene Narikkatorille banderollien kanssa eivätkä he jää hallitusta vastustavaan lakkoon. He pistävät tehtaan kiinni ja siirtävät tuotannon muualle Eurooppaan tai Kauko-Itään ellei peräti Afrikkaan, jos ilmastovaatimukset ovat Suomessa liian kovat.

Suomen ja Euroopan maiden johtajien kokouksessa pääministeri Antti Rinne törmäsi vuoreen nimeltä Puola ja muutamat muut "Itä-Euroopan maat". Nämä Suomea lännempänä olevat maat eivät haluaisi tehdä maistaan hiilineutraaleja edes vuonna 2050. Ihan oikeasti pelottaa, jos Suomi tavoittelee hiilineutraalia elämää jo vuodelle 2035, kuten hallitus on linjannut. Silti jo nyt kuten Euroopan ilmatieteen laitosten pääsihteeri Petteri Taalas on todennut, Pohjoismaat ovat ainoina pystyneet vähentämään kasvihuonepäästöjä.

Suomi elää nykyään omassa kuplassaan. On aikalailla huvittavaa, että Suomi laskee hiilitaseensa pitkältä kehäkolmosen ulkopuolisen Suomen varaan. Esplanadin tammet tuskin kovin paljon hiiltä sitovat. Eli Helsingissä mietitään kuumeisesti, kuinka paljon muualla Suomessa voidaan metsän käyttöä rajoittaa. Ehkä Suomeen tarvitaan maan sisäinen päästökauppajärjestelmä. Laitetaan maksut ja verot paljon saastuttaville alueille, ja annetaan helpotuksia maakunnille, jotka tuottavat happea ja sitovat hiiltä.

Tämä ohjaisi pääkaupunkiseutua luopumaan kiireen vilkkaa esimerkiksi saastuttavasta kivihiilestä ja saisi maaseudun arvostuksen nousemaan kaikilla mittareilla.