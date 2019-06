Lukijan mielipide: Ikäihminen prideä miettimässä



Pride tarkoittaa liikettä tai ajatusta, että seksuaalinen suuntautuminen on synnynnäistä eikä sitä voi muuttaa. Sitä juhlitaan kulkueella lauantaina (?) Helsingissä. Ikäihminen tarkoittaa tätä 1930-luvulla syntynyttä ukkelia eli minua.

Toinenkin liike on ollut keskusteltavana jo pitkään eli kysymys naisten tasa-arvosta. Se alkoi naisten tulolla ensin yhteiskunnan virkoihin, ja sitten oli kirkonkin pakko hyväksyä heidät. Raamattu on kirkon ohjenuora. Sen kirjaimellista tulkintaa on jouduttu korjaamaan moneen kertaan, mutta sen henkeä on pyritty noudattamaan.

Ikäihmisen maalaisjärki kertoo homoseksuaalisuudesta näin, jos se olisi opittua, sen esiintymisessä olisi suuria eroja. Koska se on synnynnäistä, erot eivät paljoa vaihtele kansakuntien välillä.

Muutamia prosenttilukuja asiasta: Niiden henkilöiden lukumäärät jotka pitävät itseään homoina, vaihtelevat Suomen viiteryhmässä meidän 0,6 prosentistamme Norjan 6,5 prosenttiin. Niiden maiden kansalaisten luku, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden vaihtelee myös. USA:ssa se on 51-60 prosenttia, Venäjällä 1-10 prosenttia. Mielipide homoudesta vaihtelee suuresti, ei homojen määrä.

Venäjän kommunistinen yhteiskunta määräsi naiset sotimaan ja metalliverstaisiin. Siltä ajoilta on peräisin heidän nykyinen tasa-arvonsa virkojen suhteen. Kansakunnan arvopohjaan he eivät ole päässeet vaikuttamaan. Se on yhtä vanhoillinen niin Vladimirilla kuin Katjuskallakin. Homoseksuaalisuuden myöntäminen perinnölliseksi on heidän mukaansa lännen rappion osoitus.

Naisten syrjintä alkaa olla meillä mennyttä aikaa. Muutoksen myötätuulet puhaltavat pridenkin takana. Joitakin ikäisiäni ihmisiä ärsyttää puhe homoudesta, vaikka he eivät sitä vastustaisikaan. Hyväksyn sen, sillä uuden asian omaksuminen vaati toistoja. Pride on yksi niistä.

Mikko Tunkkari

Veteli