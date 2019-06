Kalajokilaakson alueella varkaustehtailusta epäilty mies vangittiin – Rikoksia myös Haapajärven seudulla



Haapavesi

Vuonna 1987 syntynyt haapavetinen mies vangittiin torstaina Oulun käräjäoikeuden päätöksellä epäiltynä todennäköisin syin varkaudesta, joka tapahtui Haapavedellä tiistaina.

Rikoksesta epäilty oli mennyt rikoskumppaninsa kanssa aamuyöllä peräkärry-yhdistelmällä soramonttutyömaalle, missä miehet olivat anastaneet työkaluja työmaan ylläpitäjältä. Rikoksesta epäilty on myöntänyt teon.

Käräjäoikeus katsoi miehen olevan selkeässä rikoskierteessä, jonka johdosta hänet määrättiin tutkintavankeuteen. Miehen epäillään syyllistyneen mm. useisiin omaisuusrikoksiin kuluvan vuoden aikana.

Jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Simo Alanko kertoo miehen rötöstelleen myös muualla lähikunnissa pääasiassa omaisuusrikosten parissa.

– Jatkamisvaara oli erityinen edellytys, miksi mies asetettiin tutkintavankeuteen, on viime aikoina ollut liikaa omaisuusrikoksia, hän toteaa.

– Mies on nyt tutkinnan alla epäiltynä useista tällaisista rikoksista. Ympäristökunnissakin on epäilyjä, ei yksistään Haapavedellä, vaan sadan kilometrin säteellä, pääosin kuitenkin Haapaveden lähellä ja ympäristökunnissa. Epäiltyjä rikoksia on myös Selänteen alueella, Alanko jatkaa.

Haapaveden tapauksessa anastettu omaisuus on Alangon mukaan saatu pääsääntöisesti takaisin, omaisuus löytyi maastoon kätketystä peräkärrystä. Rikoskomisarion mukaan myös muihin epäiltyihin omaisuusrikoksiin liittyvää omaisuutta on löydetty.

– Käsitykseni on, että suurin osa omaisuusrikosepäilyissä kadonneista esineistä on saatu takaisin, Alanko vahvistaa.

Samalla hän haluaa muistuttaa ihmisiä pitämään huolta omaisuudestaan. Alangon mukaan liikkeellä on todennäköisesti muitakin varkaita.

– Varkauksia tapahtuu nyt niin paljon, että liikkeellä on muitakin kuin tämä parivaljakko tai henkilö. Tuntuu, että näitä tapauksia satelee vähän joka yönä vaikka on vuoden valoisinta aikaa, yleensä se on se pimein talviaika jolloin tavaraa katoaa, sanoo Alanko.

Esimerkiksi nurmikolle jääneet ruohonleikkurit ja muut työkalut kannattaa laittaa piiloon ja lukkojen taakse.