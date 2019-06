Anni Lehtimäen kolumni: Tervehdys seurakunnan ulkopuolelta



Olin ensimmäiset 15 vuotta elämästäni luterilainen. Peruskoulun jälkeen erosin kirkosta, koska Herra ei vain koskaan puhutellut. Rippikoulunkin jätin käymättä.

Kristillisyys on keskipohjalaisessa elämänmenossa hyvin vahvasti läsnä ja monessa asiassa automaattinen toimintatapa. Kun kirkkoon kuulumaton isoisäni nukkui pois, hänen sairaalavuoteelleen tuotiin virsikirja. Aikuisiällä olen ihmetellyt myös koulussa päivittäin luettuja ruokarukouksia. Ei niistä varsinaista haittaa ollut, mutta ulkopuolelta katsottuna kristinuskon harjoittaminen ei ole sen neutraalimpaa kasvatusta kuin olisi lukea kouluruuan painikkeeksi Koraania.

Haluankin lähettää ystävälliset terveiset täältä seurakunnan ulkopuolelta: hei vain! Täälläkin on elämää, ja ihan onnellista sellaista.

Uskonnoissa on silti mielestäni paljon kauneutta. Kirkkohäissä tirautan yleensä kyynelen seremonian koskettavuuden tähden. Opetukset toisten ihmisten kohtelemisesta kuten itseään tahtoisi kohdeltavan ovat hyviä elämänohjeita ihan kaikille. Monista uskovaisista ihmisistä huokuu rauha, jota ei voi kuin kadehtia. Kai jokainen ateistikin joskus väsyneinä hetkinään miettii, että katsoisipa maailmankaikkeudessa joku vähän perään, ettei tämä eläminen menisi ihan penkin alle. Mutta kun ei usko, niin ei usko.

Ihailemiani rauhaa hehkuvia uskovaisia yhdistää se, että he vaikuttavat tehneen sovinnon itsensä ja ympäristönsä kanssa. He eivät puhku tulta ja tulikiveä vaan elävät kaikessa tyyneydessä itse hyväksi katsomaansa elämää ja kohtaavat mutkattomasti myös toisin valinneita. Se on taito, jonka soisi itselleenkin, vaikka oma ajatusmaailma ei olekaan Raamatusta peräisin.

Jos nimittäin jotakin inhoan, niin tunkkaista ankeilua, jossa keskitytään ainoastaan tuomitsemaan toisten ihmisten elämää milloin uskontoa, milloin silkkaa ylemmyydentuntoa lyömäaseena käyttäen. Itsekin syyllistyn siihen liian usein eikä se johda mihinkään muuhun kuin pahaan mieleen. Kukaan ei voi tietää, miltä maailma toisten silmissä näyttää. Voimme vain yrittää ymmärtää.

Kirkon sisällä näytetään käyvän nyt kiivasta keskustelua siitä, kuka tulkitsee Raamattua oikein, keitä sopii vihkiä ja keiden bileisiin osallistua. Toisinaan Raamatun teksti vuotaa myös maallisiin keskustelunaiheisiin ja politiikkaan.

Opillisiin kysymyksiin en voi ottaa kantaa mutta toivon, että voisimme antaa kristillisyyteenkin sopivassa armon hengessä toisillemme rauhan: että jokainen uskova saisi uskoa ja uskonnottomat olla uskomatta.