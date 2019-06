Pääkirjoitus: Kokkolassa sijoitusasunto maksaa selvästi enemmän kuin Kajaanissa – Pilviä asuntosijoittamisessa



Epävarmuus asuntosijoittamisen tulevaisuudesta on lisääntynyt alkukesän aikana niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin katsottuna.

Kokkolan kaupunki asuntosijoittamisen paikkakuntana hävisi monille verrokkikaupungeille vertaaensin.fi-palvelun juhannuksen jälkeen julkaisemassa vertailussa. Tässä sijoitusasunnon hankintahintaa ja vuokratuloja analysoivassa selvityksessä esimerkiksi Kajaani, Kotka ja Kouvola päihittivät Kokkolan, koska suhteessa meillä on kalliimmat ostohinnat asunnoilla.

Kun keskimäärin 50 neliön sijoitusasunto maksoi Kajaanissa ja Kouvolassa vain noin 60 000 euroa, Kokkolassa tämän vertailun mukaan hinta oli keskimäärin 83 000 euroa. Kokkolassa 50 neliöstä sai keskimäärin vuokraa 538 euroa kuukaudessa, Kajaanissa jopa enemmän.

Millä sitten näinkin suuria hintaeroja selittää? Käytännössä hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kokkolassa asunnoista on varaa pyytää myytäessä (ja niistä saa) selvästi korkeamman hinnan kuin muissa vastaavankokoisissa kaupungeissa. Tuskin esimerkiksi rakennusmateriaalien kustannukset ja työstä maksettava hinta uusissa kohteissa Kokkolassa on merkittävästi erilainen kuin vaikkapa Kajaanissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtakunnallisesti keskustellaan lähiviikkoina taloyhtiölainojen mahdollisista rajoittamisista. Nythän sijoitusasunnon ostajalla voi olla merkittävä osuus asunnon hinnasta taloyhtiölainassa, uusissa kohteissa vaikkapa 80 prosenttia kokonaishinnasta. Mikäli taloyhtiölainojen suhdetta rajoitetaan, se vähentäisi uusien kohteiden myyntiä sijoitusasunnoiksi.

Asuntosijoittamista pohtivien kannattaa seurata tarkasti myös hallituksen selvitystä verotuksen mahdollisesta muuttamisesta niin, ettei yhtiölainan lyhennystä voisi jatkossa vähentää vuokratuotoista. Tämä hyöty verotuksessa on tehnyt yhtiölainan ottamisen nykytilanteessa usein edullisemmaksi kuin henkilökohtaisen pankkilainan.

Asunnon ostaminen vuokrakäyttöön on pitkäjänteistä sijoittamista. Tässä sijoitusmuodossa, jos missä, on tärkeää tietää muun muassa veropoliittiset ratkaisut sekä mahdolliset lainakatot mahdollisimman pitkälle aikavälille ilman pelkoa jälleen tulevista muutoksista. Täten kunkin on mahdollista laskea taloudellisia suunnitelmia ilman yllätyksiä.