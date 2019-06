Kokkolan suomalaisen seurakunnan kannanotto kappalaisen valintaan: Kirkko repeilee – meilläkin?



Kokkolan seurakunnan seurakuntapastori, vs. kirkkoherra Martti T. Nykänen haluaa tuoda julki seurakunnan kannan viime päivinä käytyyn julkiseen keskusteluun kappalaisen valinnasta:

Kirkko repeilee – meilläkin?

Otsikko löytyi Kokkola-lehdestä 26.6. Otsikon teemasta hieman myöhemmin.

Kappalaisen valinta Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan on herättänyt mielipiteitä ja tunteita. Asia ei siis ole meille kokkolalaisille yhdentekevä. Hienoa, että kiinnostusta löytyy! Varsinaisesti kirkkoherra Jouni Sirviö vastaa kirjoituksiin näissä tilanteissa virkansa puolesta. Hän on juuri nyt vuosilomalla ja palaa heinäkuun loppupuolella.

Muutamaan seikkaan haluan kirkkoherran sijaisena kiinnittää huomion. ”Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta ei tavoitettu ketään kommentoimaan”. Näin päättyi artikkeli (KP 26.6.). Tässä ilmeisesti tarkoitetaan henkilökuntaa. Seurakunnan työntekijät eivät tee henkilövalintoja. Kappalaisen valintaan liittyvä päätös oli ja on seurakuntaneuvostoon vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden tekemä. Seurakunnan info on auki aivan normaalisti virastoaikana. Sinne soittamalla olisi päässyt asiassa eteenpäin: kirkkoherran sijaisena olisin ollut valmis keskustelemaan asiasta.

Kirkon eri herätysliikkeet ovat uskontulkinnoillaan rikastuttaneet ja siunanneet sekä yksityisten ihmisten että alueensa yhteisöjen elämää, jopa kulttuurielämää.

Kun näiden herätysliikkeiden edustajat toimivat vallankäyttäjinä paikallisissa seurakunnissa, tilanne usein muuttuu.

Pastori Emilia Teerikangas on luterilaisen kirkon pappi ja on palvellut tehtävissään kirkon ohjeistuksen ja opin mukaisesti. Tehtävänsä seurakuntapastorina hän on hoitanut hyvin ja ansiokkaasti. Olen iloinnut työtoveruudestamme. Hänellä on myös laajemmin työyhteisön tuki ja kannustus takanaan, myös eri taustoista olevien työtovereiden kanssa.

Keskipohjanmaa-lehdessä viitattiin arvailuihin, joiden mukaan ”seurakuntapastori Emilia Teerikangasta ei olisi kappalaiseksi Kokkolaan valittu, koska hän avasi kirkon ovet myös seksuaalista tasa-arvoa kannattavalle ja yhdenvertaisuutta vaativalle Pride-väelle". Tämä ei ole hyväksyttävä hylkäämisperuste. Emilia ja muutkin työntekijät ovat toimineet Pride-tapahtuman suhteen (kesäkuu 2018) kirkon järjestyksen mukaisesti. Asiasta keskusteltiin kirkkoherran kanssa ja hän linjasi, että Pride-tapahtuman aikainen messu vietetään seurakunnan normaalin järjestyksen mukaan; paikkakunnalla toimivat ryhmät voivat viettää omaa kirkkopyhäänsä ja osallistua messuun. Tämä on seurakunnan normaali käytäntö, johon myös silloinen seurakuntaneuvosto liittyi.

Nyt otsikon teemaan. Kristillisen kirkon historia on repeilyn ja hajaannuksen historiaa. Se on ollut kirkon todellisuutta sen ensi hetkistä alkaen. Niistä voi lukea Uudesta testamentista, esimerkiksi Paavalin kirjeistä ja Apostolien teoista (siitä ensimmäisestä kirkkohistorian kirjasta). Onhan meilläkin koti-Kokkolassamme useita eri kirkkokuntia ja uskonnollisia yhteisöjä.

Kokkolassa seurakunta ei ole hajoamassa työntekijöiden eikä suurimman osan seurakuntalaistenkaan toimesta. Seurakunnan sisällä työ on hoitunut ja hoituu erilaisista ajatusmalleista huolimatta. Olen luottavainen: seurakunnan työ jatkuu!

Martti T. Nykänen

seurakuntapastori, vs. kirkkoherra