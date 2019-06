Juha Savelan pesäpallokolumni: Jymyn juna jyskyttää jälleen

Täytyy myöntää, että lähinnä tuli lokeroitua normaaliksi myyntipuheeksi, kun Niilo Piiponniemi muistutti pesikauden alla Suvannon kentällä, ettei Sotkamon Jymyä pidä unohtaa, kun mitaleista aletaan pelata.

Superpesistä enemmän seuraavien kausiennakoissa Jymy järkiään sijoitettiin mitalien ulkopuolelle. Perusteitakin oli. Viime syksynä katkesi poikkeuksellinen mitaliputki, Toni Kohonen ja Antti Hartikainen jättivät joukkueen ja muutenkin Jymyn toiminta näytti väsähtäneeltä.

Pieleen meni ennakot. Nyt kun miesten superpesiksessä ollaan aika lailla runkosarjan puolivälin pysäkillä, Jymyn juna on jyskytellyt kaikki 13 peliä voitosta voittoon. Pelistä toiseen Jymy on kaivanut keinot voittaa pelit. Se on aika kova steitmentti muille joukkueille.

Jymyn peli-ilmeen merkittävin keulakuva on alkukaudella ollut Joni Rytkönen, joka on osoittautunut mainioksi hankinnaksi. Mailataituruuden lisäksi Rytkönen on palauttanut hymyn Jymyn kasvoille. Kun ilmettä vertaa leipääntyneen oloisena viime kaudella pelanneeseen Toni Kohosen, ero on iso.

Ainakin tässä vaiheessa kautta näyttää siltä, ettei Jymyssä ole Kohosta ikävä. Ville Vähäaho ei ole Kohonen, mutta täysin superpesiksen mitat täyttävä seuraaja lukkarilegendalle.

Jos jälkiviisastella haluaa, ei Piiponniemen kevään lausunnossa lopulta ollut myyntipuhetta. Jymyllä on nykypesiksen vaatimia nopeita jalkoja enemmän kuin monella muulla. Kun jokeripaidassa on vielä Roope Korhosen ja Lauri Rönkön kaltaiset tykit, ei ole ihme että tulosta on tullut.

Suvannon kentällä viime keväänä levollisena odotteli kautta myös tämän vuosikymmenen pesisklassikon toisen osapuolen eli Vimpelin pelinjohtajaksi siirtynyt Markku Hylkilä.

Hylkiläkin tiesi mistä puhui. Vaikka Vimpelikin koki talven aikana muutoksia, pelikentillä se ei ole tahdissa näkynyt.

Nuoret pelaajat ovat paikanneet Henri Puputin ja Mikko Haukkalan tontit. Kaikki kunnia Puputin saavutuksille, mutta hänen siirtonsa Seinäjoelle taisi olla win-win tilanne kaikille kolmelle osapuolelle.

Ja onhan noita isoja pelaajia Vedossa edelleen joka osa-alueelle. Keskipohjalaiskasvatit Sami Haapakoski, Mikko Kanala ja Perttu Ruuska esimerkiksi löytyvät sisäpelitilastojen piikkipaikoilta sarjan puolivälissä.

Viime kaudella viimein mestariksi pelanneen Joensuun Mailan otteissa on näkynyt – jos ei mestaruuskrapula – niin ainakin jonkin sortin ulospuhalluksen maku. 15 pelistä Joensuu on voittanut puhtaasti vain viisi: se kertoo, ettei keskittymisen jänne ole kestänyt täyttä aikaa. Kertoo se myös siitä, ettei JoMan ulkopeli vielä toimi kunnolla. Ongelmia on ollut erityisesti takakentällä, jossa tehdyt virheet heijastuvat myös herkimmin tulostaululle.

Mutta eiköhän Joensuukin vielä tuosta herää ja heitä lusikkansa loppukauden mestaruussoppaan. Mielenkiintoista pesissyksyä pukkaa.