Kuuntele Kylähullujen erikoisjakso Muhoksen suviseuroilta: Mikä on litramyynti ja kuinka pitkiä ovat pitsajonot?

Jono autoja matelee kohti Muhoksen Matokankaan peltoja. Keskelle pohjoispohjalaista peltoa on noussut Suomen 11. suurin kaupunki viikonlopun ajaksi. Suviseuroilla arvioidaan olevan noin 80 000 henkeä lauantaipäivän aikana.

Lohjalla perheineen asuva oululaislähtöinen Saila Sutinen on käynyt suviseuroissa lapsesta lähtien. Nyt mukana on perheen viisi lasta ja alueelle pystytetyssä leirissä on myös muita sukulaisia lähekkäin.

Podcastissa selviää, mitä on litramyynti ja kuinka aika suviseuroilla sujuu. Kuuntele jakso KPK Median lehtien applikaatioista tai vaikkapa osoitteesta www.perhonjokilaakso.fi/podcast >>

Seurakentälle on kerääntynyt puheita kuuntelemaan, tuttuja tapaamaan ja aikaa viettämään perhekuntia ja kaveriporukoita. Illan viimeisen puheen päätteeksi kerrotaan, että alueella alkaa hiljaisuus puoliltaöin ja vanhempien toivotaan huolehtivan lasten ja nuorten riittävästä levosta.

Ensi vuonna seurat järjestetään Reisjärvellä ja samalla heitetään jäähyväiset pitkälle peltoseuraperinteelle. Suomen Rauhanyhdistysten keskusliitto aikoo jatkossa järjestää suviseurat lentokentillä, kovalla maalla.

Tältä Muhoksen suviseura-alueella näyttää.

Videot Suviseurojen kuvapalvelusta.