Herättäjäjuhlat alkavat Nivalassa tällä viikolla – juhlat jäämässä tietyiltä osin myös historiaan: "Puhujissa on tällä kertaa jonkin verran enemmän naisia kuin miehiä"



Nivalassa on järjestetty tulevia herättäjäjuhlia talkoolaisten voimin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiseksi suurimmat hengelliset kesäjuhlat, herättäjäjuhlat, alkavat Nivalassa tämän viikon perjantaina. Herättäjäjuhlat pidetään Nivalassa Kyösti Kallion koulun alueella 5.–7. heinäkuuta.

Juhlajärjestäjinä ovat Nivalan seurakunta, Nivalan kaupunki ja Herättäjä-Yhdistys. Nivalassa herättäjäjuhlat järjestetään kahdeksatta kertaa, ja kaikkineen nämä ovat 125. juhlat.

– Töitä juhlien eteen on tehty isolla joukolla ja pitkällä aikajänteellä, ja puitteet alkavat olla nyt viimeistelyä vaille valmiina, kertoo juhlatoimikunnan puheenjohtaja, Nivalan kirkkoherra Sanna Jukkola.

Nivala on herännäisyyden vahvaa aluetta. Se on myös yksi useimmin juhlavastuuta kantaneista, kun herättäjäjuhlat järjestetään paikkakunnalla jo kahdeksatta kertaa. Jukkolan mukaan juhlien valmisteluihin ja toteutukseen on sitoutunut iso joukko talkoolaisia.

– Jokaisesta heistä olen kiitollinen. Näin iso tapahtuma voidaan järjestää vain ja ainoastaan siksi, että talkootehtäviin tarttuvia käsipareja on riittävästi.

Juhlien tämänvuotinen tunnus ”Armossa avarassa” on lainaus Siionin virrestä 123. Herättäjäjuhlien luonteeseen kuuluu, että sinne ovat kaikki tervetulleita. Uskon määrää tai sitoutumista liikkeeseen ei kysellä.

– Toivon, että herättäjäjuhlat Nivalassa voisivat olla jokaiselle juhlavieraalle sellainen turvallinen tila, missä saa rohkeasti olla oma itsensä mielipiteineen ja ominaisuuksineen, mutta myös vikoineen ja puutteineen, sanoo Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen.

Keskeisin ohjelma eli seurat, veisuut ja sunnuntain messu järjestetään taivasalla, Kyösti Kallion koulun viereisellä juhlakentällä. Tämän vuoden juhlilla puhujina ovat mm. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, näyttelijä Eeva-Maija Haukinen ja laulutaiteilija Esa Ruuttunen.

Puhujia pyydettäessä tavoitteena on saada mukaan tasapuolisesti miehiä ja naisia, pappeja ja maallikoita.

– itse asiassa Nivalan juhlilla tehtäneen historiaa siinä mielessä, että puhujissa on tällä kertaa jonkin verran enemmän naisia kuin miehiä, kun usein vaaka on ollut kallellaan toisin päin, Juntunen toteaa.