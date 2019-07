Pääkirjoitus: Vain Keski-Pohjanmaalla autokauppa plussalla – "Liian moni merkki on halunnut tehdä ensimmäisestä sähköautostaan arvokkaan luksustuotteen"



Autoalan tiedotuskeskus julkaisi jälleen maanantaina alkuvuoden uusien autojen myyntitilastot. Yhteensä koko maassa ensirekisteröintien määrä laski runsaat 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keski-Pohjanmaan maakunta oli ainoa maakunta Suomessa, missä myynti hivenen kasvoi (+0,6%). Tämäkin tilasto osoittaa, että maakunnassa yleinen taloustilanne on parempi kuin muualla Suomessa.

Pelkästään Kokkolassa automyynti lisääntyi runsaan prosentin, samaan aikaan, kun esimerkiksi Kajaanissa kauppa hyytyi lähes viidenneksen (-17,3%).

Hiilidioksidipäästöjen tavoitteiden osalta autokanta uusiutuu liian hitaasti, ja osin myös vääränlaisilla ajoneuvoilla. Jo parin vuoden kuluttua hiilidioksidipäästöjen keskimääräinen tavoitearvo on 95 g/km. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että täyssähkö- sekä hybdiriautojen myynnin pitäisi vilkastua reippaasti nykytilanteesta.

Ladattavien hybridien osuus ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 4,1 prosenttia, ja tänä vuonna ylletään ehkä 5-7 prosenttiin, mutta täyssähköautojen myyntiosuus on ollut alle prosentissa. Nyt on vaikea kuvitella, että viiden vuoden kuluttua sähköautojen myyntiosuus kasvaisi noin kymmeneen prosenttiin, kuten on ennustettu.

Sähköautojen menekkiä hidastaa verohelpotuksista huolimatta niiden korkea hinta sekä epävarmuus akkujen toimintamatkasta Suomen oloissa. Liian moni automerkki on halunnut tehdä ensimmäisestä sähköautosta sellaisen supertehoilla varustetun luksustuotteen, millaista keskituloisilla kansalaisilla ei ole mitään mahdollisuutta hankkia. Jotta sähköautokauppa oikeasti alkaisi, Suomen oloissa pitäisi olla valikoimaa malleissa, joiden hinta alkaa kolmosella, mieluiten kakkosella. Toisaalta myös akkujen tehojen ja toimintavarmuuden pitää lisääntyä nykytilanteesta huomattavasti.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että myös polttomoottorin omaavien hybridimallien kauppa kasvaa selvästi. Näissä malleissa kuluttajat tietävät, että perinteisestikin bensalla auto kulkee, mutta avustava sähkömoottori leikkaa olennaisesti perinteisiä polttoainekuluja. Tavoite siitä, että hybrideja myydään viiden vuoden kuluttua 16 prosenttia uusista autoista, voi hyvinkin toteutua, jopa ylittyä.

Hannu Lehto