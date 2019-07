Lukijan mielipide: Kaikki tietävät miksei hoitoala kiinnosta tekijöitä – miksei kukaan tee ongelmalle mitään



– Miten sinä voit?

– Huonosti

– Jaha, miksi?

Tässä vastausta:

Olen todella väsynyt kuulemaan jankutusta siitä miten vaikeaa on saada sosiaali- ja hoitoalalle henkilökuntaa. Kaikista pahinta on se, että kaikki tietävät siihen syyn, mutta asialle ei tehdä mitään.

Olen ollut töissä hoitoalalla 42 vuotta (vanhainhoidossa/dementtiahoidossa) ja minua kauhistuttaa se, että löysin 20 vuotta sitten kirjoittamani kirjoitelman aivan samasta ongelmasta. Eivätkä asiat ole parempaan päin, päinvastoin.

Henkilökunta on resurssi, ilman henkilökuntaa koko systeemi hajoaa. Hoitotyö ei kiinnosta, ja hoitajia lähtee töihin ulkomaille tai he vaihtavat kokonaan alaa (38 000 tai enemmän)

Minä tiedän, te päättäjät, ja kaikki tietävät, että tämä johtuu palkasta!

Teen 85% töitä ja minulla on 42 vuoden työkokemus, palkkani on 1 700 euroa nettona!

Olen töissä jouluna, uutenavuotena, pääsiäisenä, äitienpäivänä, isänpäivänä, iltoina, öinä. Jään paitsi lasten ja lastenlasten syntymäpäivistä. Kuukaudessa minulla on yksi vapaa viikonloppu.

Viimeisin palkankorotus vuoden alussa oli 20 senttiä.

Tiedämme kaikki, että hoitotyö ja hoitoala on tärkeä. Me kaikki tulemme tarvitsemaan hoitoa jossakin vaiheessa elämäämme.

Olemme saaneet sen etuoikeuden, että elämme pidempään, mutta takuita ei ole siitä, miten terveinä saamme vanheta.

Kaikki hoitajat ja te eduskunnan sekä hallituksen päättäjät tiedätte syyn, mutta valitsette vaieta ongelmasta.

Ottakaa ja miettikää uudestaan, mihin priorisoitte resurssit, jotta rahat päätyisivät oikeaan paikkaan.

Sipilän hallituskauden aikana on vedetetty pois 30% hoitajien lomapalkasta. Luultavasti nyt leikataan myöskin hoitajien lomaa viikolla 38 ansaituista lomapäivistä.

Toivon uuden hallituksen monien naispuolisten johtajieen ottavan vastuuta näkeäkseen ja huomioivat hoitajat sekä sairaat ihmiset, ketkä ovat vajoamassa.

Numeroita on helppo säädellä kirjotuspöydän takaa, mutta tervetuloa työmaalle näkeäksenne todellisuuden. Näkisitte, että hoitajille tarvitaan paremmat palkat.

Ennen vanhaan kysyttiin sijaisilta, jos he osaavat pestä ja hoitaa potilasta, pedata sänkyä ja jos he osaavat nostotekniikan. Tänä päivänä millään tuolla ei ole väliä, nykyään ensimmäinen kysymys sijaisille (jos heitä ylipäänsä on) on: ”Oletko saanut salasanan tietokoneelle?”

Näen tulevaisuuteni eläkeläisenä noin kolmen vuoden päästä. Minun toivoni on nähdä hoitajien työolosuhteiden sekä palkan parenevan, silloin minun yksi elämäntehtäväni on onnistunut.

Rakastan työtäni ja haluan kaikkea hyvää muille. Työni on täynnä iloa sekä surua.

42 vuoden kokemus hoitoalalla