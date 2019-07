Antti Savelan kolumni: Mistä nuohooja?

Onko se Miettusen Jussi? No hyvä. Kuule meillä pitäs käydä nuohoamassa. Niin juuri, molemmat hormit. Käy kun ehdit. Moro.

Näin se on mennyt, ja menee nytkin. Tulepa Jussi heti kun pääset.

Vaan miten toimia jatkossa, kun piirinuohousjärjestelmä loppui kuluvan kuun ensimmäinen päivä. Siis mikä? En nimittäin ollut kuullut koko asiasta ennen kuin se loppui.

Jos Juhani Miettunen oli jossain monopoliasemassa aiemmin, en siis tiennyt tästä mitään. En siis tiennyt sitä, että minulla näinä 25 vuotena ja vanhemmillani paljon ennen sitä ei ollut vaihtoehtoja. Me siis soitettiin Jussille, vaikka olisi pitänyt soittaa juuri Jussille.

Vaan eipä niitä vaihtoehtoja ole kaivannut. Jussi on tullut ajallaan ja karstat ovat saaneet kyytiä. Samalla on vaihdettu kuulumiset ja kehuttu naakkoja. Jos joku ei tiedä, naakka on nuohoojan paras ystävä, suorastaan rakas luontokappale. Ainakin jos ystävällinen ele tarkoittaa naakan vaivalla rakentaman asumuksen purkamista asuinrakennuksen hormista. Mikäli Jussia on uskominen, naakan pesän purkuun on tarvittu välillä varsinkin koviakin otteita kuten sahaa ja niin pois päin.

Nyt kun naakkoja saa luvan kanssa metsästää, taidan arvata, mihin Jussi haulikkoaan käyttää...

Mutta vielä tähän piirinuohoukseen. On se vaan aika jännä, mihin kaikkeen Suomen viranomainen on halunnut puuttua. Siis siihenkin, että nuohoojalla on reviirit, joita ei passaa ylittää eikä alittaa. Jo jouti romukoppaan tämäkin säännös. Mutta ei hätää, mikäli tunnen Suomen viranomaiset, veikkaan, että uutta pukkaa tilalle. Ja ystävämme Euroopan unionissa auttavat, jos meillä ei osata.

Jos ette usko, kysykääpä vaikka ammattiautoilijoilta ja maanviljelijöiltä. He voivat kertoa, millainen byrokratian viidakko heitä avittaa. Kuulin kerran eräältä maanviljelijältä, että EU-tarkastaja oli moittinut häntä siitä, että hän ei ollut ilmoittanut pelloillaan olevia kiviä, kun nämä näkyivät satelliittikuvassa. Viljelijä oli vastannut, etteivät ne olleet kiviä vaan lehmiä laitumella.