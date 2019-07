Pääkirjoitus: Oliko alkuvuosi vuosikymmenen paras sijoitusmarkkinoilla?



"Kuluneet kuusi kuukautta olivat vuosikymmenen paras alkuvuosi." Näin uutisoivat monet talousmediat tiistaina sijoitusmarkkinoiden kehitystä tammi-kesäkuun välillä. Meillä Helsingissä osakemarkkinoiden tuottoindeksi kirjataan nyt runsaat 13 prosenttia plussalle sitten vuodenvaihteen ja Yhdysvalloissa tiistain vastaisena yönä indeksit löivät uusia ennätyksiä, kun sijoituksiaan miettivät saivat mieleisiään uutisia viikonlopun G20-maiden kokouksesta.

Iloa ei pitäisi pilata, mutta näiden uutisten lomassa on hyvä muistaa pari asiaa: Viime vuosi päättyi paikoin kymmenen prosentin kurssilaskuihin, joten sitä taustaa vasten 13 prosentin nousu ei paljoa merkitse. Toisaalta, mikä tilanne Yhdysvaltain ja Kiinan välisissä kauppaneuvotteluissa todella on? Mistään sovusta ei voida puhua. Voi hyvin olla, että rauhallisesta rinnakkaiselosta suurvaltojen välillä voidaan puhua vasta sitten, kun Yhdysvaltain presidenttinä on toinen ihminen.

Keskipohjanmaankin sijoituskisa on alkuvuoden aikana osoittanut, että oikein nappiin osuneilla osakevalinnoilla voi saada nopeita tuottoja, mutta toisaalta paikalliset, hyvinkin aktiivisesti sijoitusmaailmaa seuranneet, valitsivat vuodenvaihteessa suosikkiyhtiöikseen sellaisia, joiden arvostustaso on ollut laskussa. Pikavoitot sijoitusmaailmassa ovat harvinaisia, lähes yhtä harvinaisia kuin lottovoitto.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vanha sanonta siitä, että paras aika aloittaa sijoittaminen oli kymmenen vuotta sitten, mutta toiseksi paras on tänään, pätee edelleen. Nyt vain pitää olla entistä tarkempi sijoituskohteista, hajauttaa sijoituksiaan useampaan kohteeseen ja luottaa pitkäjänteisyyteen. Moni keskipohjalainenkin sijoitti talven aikana niin varmalta tuntuneeseen, ja halventuneeseen Nordean osakkeeseen, mutta finanssikonsernin osakekurssi on edelleen lähes kolmanneksen halvempi kuin viime syksynä.

Ja se on hyvä muistaa, että vuosi, tai parikaan ei ole oikea aikajänne analysoida sijoittamisen onnistumisia tai epäonnistumisia. Nykyaikana kurssiheilunta tuntuu olevan huomattavan voimakasta kumpaankiin suuntaan pienistäkin aiheista.