Päivi Savela pääkirjoituksessa: Kärsivällisyyttä kivikaupunkilaiset, arvioidaan lopputulosta syksyllä



Ylivieskan keskustassa on tänä kesänä kaksi pääväylää sorapinnalla. Kauppakadulla tehtiin katutöitä viime kesänä, ja tänä kesänä työt jatkuivat Asemakadulla.

Pöly ja melu ovat keskustan asukkaiden ja kivijalkakauppiaiden riesana jo toista kesää. Pyörällä tai kävellen liikkuessa saa olla tarkkana, ettei vahinkoja tapahdu, kun suojateiden paikkaa joutuu arvailemaan. Myös autoilijat tuskastuvat, kun katutöiden vuoksi on joutuu käyttämään kiertotietä.

Onneksi katutyöt ovat edenneet niin ripeästi, että keskeiset risteykset eivät ole olleet kovin pitkään suljettuina. Tosin keskustassa harvemmin asioivien tai ulkopaikkakuntalaisten on varmasti ollut vaikeaa löytää reitti rautatieasemalle tai kauppaan.

Kesä kivikaupungissa vailla vihreää koettelee kaikkien kärsivällisyyttä. Yrittäjille katutöistä aiheutuu taloudellisia menetyksiä, sillä kiertotiet ja parkkipaikkojen puute ajavat asiakkaat muualle. Vaarana on se, että he tottuvat asioimaan muualla eivätkä enää palaakaan keskustan kivijalkaliikkeisiin.

Ylivieskan kaupunki tekee varmasti parhaansa pitääkseen katutyöt aikataulussa. Silti on pettymys, että ajoratojen päällystäminen menee syyskuun puolelle saakka. Siihen on kuitenkin vielä pari kuukautta aikaa.

Ennen ajoratojen päällystämistä tehdään valmiiksi kiveykset, joita Valtakadulla parhaillaan naputellaan paikalleen. Kevyen liikenteen väyliä päästään asvaltoimaan jo aikaisemmin, joten ainakin pyöräilijöille ja jalankulkijoille on helpotusta luvassa.

Kun liikennevalot ja istutukset saadaan paikalleen, voidaan lopputulosta arvioida. Jo nyt työt ovat kuitenkin jo niin pitkällä, että luvassa on komeaa jälkeä. Aika paljon on uutta kiveä joka puolella, mutta annetaan arvosana syksyllä, kun kaikki on valmista.