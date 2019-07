Pääkirjoitus: Nyt eletään huijausviestien sesonkiaikaa – liian varovainen ei voi olla



Kelan nimissä tarjotaan pikavippejä, mutta kyseessä on huijaus.

Sanotaan, että Suomi lomailee heinäkuussa, mutta nettihuijarit eivät sitä tee. Pikemminkin päinvastoin.

Tiistaina Kela lähetti medialle tiedotteen, missä se kertoi nimissään lähetetyistä tietojenkalasteluviesteistä. Kelan nimissä tarjotaan pikavippiä joko sähköpostilla tai jopa tekstiviestillä. Viestissä pyydetään henkilöä antamaan henkilötunnus ja/tai pankkitilitietoja rahan siirtämiseksi. Kelan mukaan kyseessä on tietojenkalastelu (phishing), jolla pyritään urkkimaan henkilö- ja pankkitunnustietoja mahdollisesti luvattomaan tarkoitukseen.

Myös tunnettujen "pankkien näköisillä" viesteillä on tarjottu alkukesällä rahaa puoli-ilmaiseksi tarkoituksena vain kerätä ihmisistä tietoja. Vuodenvaihteen aikoihin huijausviestejä tuli Postin nimissä. Reilu vuosi sitten verohallinnon nimissä luvattiin odottamattomia veronpalautuksia, jos vastaanottaja teki sitä tai tätä.

On hyvä muistaa, että koskaan pankit tai esimerkiksi Kela ei kysy henkilötunnusta ja tilitietoja sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tällaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja ei pidä välittää sähköisesti, jollei ole aivan varma, että vastaanottaja on luetettava taho. Jo viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla voi joutua vaikeuksiin: esimerkiksi sähköpostilistalle, mistä on odotettavissa erilaista roskapostia seuraavat kuukaudet.

Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, että nettihuijariin voi törmätä periaatteessa missä vain, esimerkiksi keskustelupalstoilla, verkkokaupoissa tai deittisivustoilla. Viranomaisen mukaan kuluttajien hälytyskellon pitäisi aina soida, jos yhteydenotossa luvataan jotain poikkeuksellisen edullisesti tai puhutaan perintö- tai sijoitusmahdollisuuksista. Tämän vuoden aikana useissa huijariviesteissä myös luvataan, miten helpolla voisi tienata paljon rahaa.

Huijarit kehittävät jatkuvasti aiempaa houkuttelevampia tarinoita viesteihin, jotta vastaanottajat epähuomiossa tarttuisivat syöttiin. Täten meidän kuluttajien tulee olla entistäkin tarkkaavaisempia viestittelyssä ja tietojen jakamisessa. Etenkin tietotekniikkaa harvemmin käyttäviä kannattaa muistuttaa tästä säännöllisesti.