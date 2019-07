Lukijan mielipide Venäjä-pakotteista: Miksi Suomi lähti pakotesodassa vapaaehtoisesti EU:n kelkkaan?



Mikäli toimittaja Kaija Vähäsöyringin merkittävä juttu Venäjä-pakotteista (KP 30.6.2019) tarkoittaisi yleisemminkin osittaista muutosta median politiikassa, niin kysymyksen pitäisi kuulua, että miksi vasta nyt, media? KP:n juttu saattaa kuitenkin jäädä yksittäistapaukseksi. Hyvä oirehan se joka tapauksessa on, vaikkakin lähes valheellinen siltä osin, että kerrottiin vain Venäjän julistamista pakotteista Suomen maataloustuotteille eikä edes mainittu sitä edeltäneitä Suomen julistamia pakotteita Venäjälle.

En väitä, etteikö mediassa olisi aikaisemmin ollut mitään pakotteista, mutta kovin on saanut tuntea itsensä yksinäiseksi, kun on yrittänyt tuoda esille pakotteiden suurta merkitystä, ja kun on ihmetellyt valtapuolueiden ja mm. MTK:n asennetta.

Suomi lähti pakotesodassa EU:n kelkkaan vapaaehtoisesti. Samoin Suomi on halunnut olla joka kerta mukana, kun EU on jatkanut pakotteita. Kun lukee Vähäsöyringin artikkelin tilastotiedot, niin ei voi kuin ihmetellä, miten tämä voi olla mahdollista maassa, joka on muka sivistysvaltio ja demokraattinen? Valion liikevaihdosta putosi viidennes, samoin maidon tuottajahinta laski viidenneksen, väkeä on vähennetty tehtailta ja tiloja lopetettu enimmillään lähes kymmenen prosentin vuosivauhdilla, kuntapalvelut kärsivät – eikä mitään vallankumousta ole meneillään! Miten jopa yli kymmenen prosenttia äänestää vielä Keskustaa?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suorastaan itkettää, kun ajattelen, millaista vahinkoa ja tuskaa ovat aiheuttaneet lammasmaisuudellaan media, MTK, Valio, Atria, työntekijöiden edustajat eli ay-liike, kunta- ja maakuntapoliitikot, kansanedustajat. Viime kädessä syyttäkää tuottajat itseänne! Tehän äänestätte kuten ennenkin, olette valinneet Valioonkin hallintoneuvoston, jonka puheenjohtaja on Lapualta ja jäseniä mm. Kärsämäeltä, Pyhännältä, Haapavedeltä, Tyrnävältä ja Kalajoelta, ja hallituksen puheenjohtaja on Vetelistä! Ettekä vaadi näitä toimimaan!

Yritykset ja järjestöt osallistuvat jokaisiin vaaleihin ja Valiolla olisi yrityksenä milloin tahansa mahdollisuus uhkavaatimuksiin, mitkä pakottaisivat maan hallituksen irtautumaan pakotteista. MTK:lla on joka päivä käsissään tuo sama valta, kuten yritysten työntekijöillä! Maito-Suomen maakuntien liitoilla yhdessä tai erikseen kuntien kanssa olisi myös suuri valta painostaa maan hallitusta. Vaan ei mitään! Ei ainakaan ulospäin näkyvää. Viisi vuotta on vaan kiltisti kuunneltu kiihtyvää natotusta.

Onko tulkittava niin, että kaikki rakastavat läntisen sotaelinkeinon ja Israelin valtion etujen mukaista sotapolitiikkaa siinä määrin, että se saa maksaa itsellekin mitä vain? Hullujako te olette, suomalaiset?... Ei sentään, vaan orjakansaa, joka kiltisti tekee, mitä jollain tavoin ostettu eliittimme ja media käskee. Vailla omaa tahtoa.

Mauri Nygård

Entinen maakuntaliiton johtaja

Kokkola