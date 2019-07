Nivalan Herättäjäjuhlien bussikuljetukset vievät etäparkkipaikoilta seuraväkeä juhlapaikalle tiheimmillään katkeamattomana virtana – Parkkipaikkoja on 2500, ja omansa saavat autot, moottoripyörät, asuntovaunut, liikuntarajoitteiset ja lemmikkien omistajat



Vielä tiistaina Tiilimaan kupeessa hääräsi yksinäinen mittamies spraymaalipurkki ja GPS-mittalaitteet mukanaan. Ympärillä oli hehtaareittain sänkipeltoa, jonka pitäisi oleman perjantaista lähtien merkattu ja viivoitettu ja täynnä autoja. Nivalan Herättäjäjuhlien viimeistelyt ovat olleet viime päivinä kuumimmillaan.

– Kyllä varmasti kaikilla toimikunnilla on ollut tämä viimeinen kaksiviikkoinen touhun täyteistä, sanoo Herättäjäjuhlien liikennevastaava Jani Mäkinen.

Herättäjäjuhlien pysäköinti on jaettu kahteen paikkaan. Tulosuunnan mukaisesti Sievistä, Ylivieskasta ja Kärsämäeltä päin tulevien parkkialue on Tiilimaan toisella puolella valtateiden 27 ja 28 kainalossa, ja Haapajärveltä päin tulijat ohjataan ammattioppilaitoksen parkkipaikalle.

Kummaltakin pysäköintialueelta on linja-autokuljetus juhla-alueelle. Pysäköintiohjeita on syytä noudattaa, sillä juhla-alueen vieressä pysäköintipaikkoja ei ole.

– On lähdetty siitä, ettei aleta ketään kaitsemaan vaan luotetaan ihmiseen, Mäkinen vastaa kysymykseen, miten tiukkaa liikenteen ohjaus on.

Tiilimaan päässä liittymiin tulee loppuviikoksi 40 km/h nopeusrajoitus.

Pysäköintiin kuuluu bussikuljetus juhla-alueelle, ja se maksaa viisi euroa. Maksamiseen kelpaa ainoastaan käteinen raha, ja myös reitin varrelta poimitaan kyytiin. Linja-autosta ei voi erehtyä, sillä keulassa lukee, mistä kuljetuksesta on kyse.

Ruuhka-aikoina linja-autot kulkevat sitä mukaa kuin autot täyttyvät. Rauhallisempina aikoina niitä ajetaan 20 minuutin välein. Osa busseista on matalalattiaisia.

Ylivieskantien varressa oleva pysäköintialue on perustettu Jouko Kallion heinäpellolle. Rehu ajettiin pois sopivasti juhannukseksi, ja pelto saa odottaa uutta kasvustoa. Peltoa ei ole kynnetty useaan vuoteen, ja sen uskotaan kyllä kestävän.

– Jos ei viikolla sada, pitäisi selvitä, Mäkinen arvioi.

Muutenkin hänen luottonsa Herättäjäjuhlien liikenteen sujuvuuteen on korkealla:

– Luotan näin maatalouspitäjässä, että kyllä me selvitään.

Huonoliikkuisille autoilijoille on varattu paikat kentän reunasta, eikä siellä edellytetä invatunnusta. Moottoripyörille on lähellä asfalttipohjainen pysäköintialue.

Matkailuvaunuille ja yöpyville matkailuautoille on omat alueensa, jonne on keskustassa reittiopastus. Yksi matkailuvaunualueista on aikuiskoulutuskeskuksen piha, jonka kautta käy tie muillekin yöpymisalueille. Yksi karavaanarikenttä on Seuratuvan kupeessa kirkon takana, ja lemmikkien omistajat ohjataan uimarannan lähellä olevalle kentälle, jonka vieressä on koirapuisto.